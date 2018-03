Kā Latvijā jūtas daudzbērnu ģimene – aicina piedalīties aptaujā

Katru gadu Latvijā tiek paplašināts dažādu praktisko ieguvumu klāsts, ko var saņemt daudzbērnu ģimenes, tomēr samērā maz ir zināms, kā šīs ģimenes jūtas novērtētas sabiedrībā.

Pozitīva un atbalstoša apkārtējo attieksme pret uzņēmīgiem vecākiem ir ne mazāk būtiska, lai Latvijā veidotos arvien vairāk stipru ģimeņu. Tāpēc "Amigo iniciatīva laimīgām ģimenēm" sadarbībā ar Latvijas Goda ģimeņu projekta īstenotājiem vēlas pirmo reizi novērtēt, kā daudzbērnu ģimenes jūtas Latvijā šodien, kas motivē vecākus veidot lielas ģimenes un kāda ir šo ģimeņu ikdiena.

Līdz 31. martam daudzbērnu ģimeņu vecāki tiek aicināti aizpildīt aptaujas anketu, kas palīdzēs veidot labāku izpratni par galvenajiem ieguvumiem no kuplas ģimenes pašu vecāku vērtējumā, kā arī novērtēt, kas ir aktuālie izaicinājumi apkārtējo atbalstā un attieksmē, ar ko jāsastopas ikdienā.

Aptaujas dalībnieku vidū tiks izlozētas dāvanu kartes Rīgas Zoodārza apmeklējumam ar visu ģimeni, lai sniegtu iespēju atzīmēt pavasara atnākšanu ar vērtīgu izklaides pasākumu.

Aptaujas anketa pieejama šeit.

Ģimenes, kuras ikdienā rūpējas par kuplu bērnu pulku, ir pelnījušas īpašu atzinību, ne tikai ar dažāda veida praktiskajiem ieguvumiem ikdienas atvieglošanai, bet arī ar pozitīvu un atbalstošu attieksmi, norāda "Amigo" valdes priekšsēdētājs Artūrs Freimanis.

Viņš uzsver, ka ikvienam no mums ir svarīgi arī, kādu emocionālo atbalstu un attieksmi saņemam no apkārtējiem. Tāpēc pirmo reizi plānots īstenot šādu pētījumu, lai labāk izprastu lielāko ģimeņu ikdienu un to, cik komfortabli Latvijā jūtas daudzbērnu ģimeņu vecāki – savu paziņu un tuvinieku lokā, darba vietās un sabiedrībā kopumā.

Aptaujas aizpildīšana aizņems aptuveni 10 minūtes. Visas sniegtās atbildes ir anonīmas un tiks izmantotas tikai apkopotā veidā, uzsver tās organizatori.