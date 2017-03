Kā pareizi sadalīt laiku ģimenē: padomos dalās Diāna Zande

Viens no resursiem, kas mums nekad nav gana, ir laiks. Un lielākā dāvana, ko mēs viens otram varam sniegt, atkal ir laiks. Laiks ģimenē ir zelta vērtē, jo tā nekad nav. Un bieži vien tieši ģimenē cilvēki spiesti dzirdēt: "Pagaidi, man nav laika." Mēs laiku izšķērdīgi dāļājam pa labi, pa kreisi – darbā, uz ielas, paviršos kontaktos, feisbukā. Psiholoģijas zinātņu doktore, kognitīvi biheiviorālā psihoterapeite un piecu bērnu mamma Diāna Zande vēlas rosināt savu laiku ielikt ģimenē.

Ko tas nozīmē? To pastāstīs Zande, kura piedalījās vecāku programmā "Augošai Latvijai vecāku skola", bez maksas lasot lekcijas visā Latvijā. Piedāvājam vienu no lekciju tēmām – par to, kā saplānot laiku ģimenē, lai visi būtu priecīgi un laimīgi. Citas tēmas un mazus speciālistes sagatavotus video vari atrast šeit.

Katram savs personīgais laiks

Lai ģimene justos priecīga un laimīga, lai visi tajā justos labi, ir ļoti svarīgs noteikts laika sadalījums. Ģimenē katram pieaugušajam un bērnam, kad tas paaugās, ir vajadzīgs laiks sev. "Tas nozīmē, ka man ir mans laiks, kurš man ir paredzams. Piemēram, piektdienas pēcpusdiena no pulksten 18 līdz 20. Un šis laiks ir mans, es zinu, ka es ar to varēšu darīt, ko pati gribu. Sievietei varbūt tas ir vakars ārpus mājas bez bērna, vīrietim varbūt tas ir vakars ar draugiem, varbūt tas ir vakars, kad eju dziedāt korī, izšuju krustdūrienā vai makšķerēju, bet varbūt tas ir rīts, kad es vienkārši guļu gultā, lasu žurnālus, neko īpašu nedaru, vai eju vannā. Tātad, tas ir laiks, ar kuru es rīkojos pēc saviem ieskatiem. Tas nav laiks, ko es pavadu darbā," skaidro Zande.

Jaunā mamma bez sava laika?

Tad, kad bērniņš ir pavisam maziņš, tad sevišķi jaunajai mammai šāds viņas laiks ir gandrīz vai neiespējams, bet tomēr piecas minūtes katru dienu – kafijas tase vai tējas krūze, pavisam maza saruna ar kādu sev tuvu cilvēku, lūpu uzkrāsošana, matu izmazgāšana, tas ir brīdis, ko mamma velta sev – ļoti svarīgam cilvēkam. Un ir svarīgi, lai sievietei un vīrietim šāds laiks sev būtu, uzsver Zande.

Pāra laiks

Vēl ir ļoti svarīgi, lai regulāri būtu pāra laiks. Sākumā, protams, gandrīz visu dzīvi aizņems mazulis un pāra attiecībām laika būs pamazāk, tomēr bērnam augot, ir svarīgi atcerēties, ka "mēs esam pāris" un kaut kad mums ir jābūt kopā bez bērniem. Ko nozīmē regulārs pāra laiks? Varbūt tas ir reizi divās nedēļās vakars, ko abi pavada ārpus mājas vai tieši otrādi – mājās, bet bērnus kāds ir paņēmis pieskatīt. Un šajā laikā pāris dara to, kas abiem patīk – vai iet uzdejot vai dodas nelielā izbraucienā. Laiks, kas ir tikai abiem partneriem – tikai divatā.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Katram bērnam pa vecākam

Nākamais – ir svarīgi, lai katram bērnam ģimenē būtu laiks, ko pavadīt tikai divatā ar mammu un tikai divatā ar tēti. Tātad, bērns ir viens aci pret aci ar mammu un pēc kāda laika – viens aci pret aci ar tēti. Šajā brīdī bērns saņem pilnu vecāku uzmanību un jūtas kā vienīgais, viņam uzmanību vairs ne ar vienu nav jādala. Būtu labi, ja katram bērnam šāds laiks būtu vismaz pusstundu nedēļā. Tev tas šķiet maz? Tas ir diezgan daudz, ja tas ir jāieplāno, pēc pieredzes saka Zande.

Ģimenes kopība

Un vēl kas ir svarīgi – laiks visai ģimenei kopā. Tas ir laiks, kurā ģimene dara lietas, kas visiem patīk – vai ejat kaut kur ārā vai vienkārši guļat mājās un gultā ēdat pankūkas. Bet tas ir laiks, kurā visi jūtas labi un bauda viens otra sabiedrību.

"Daudzi varbūt, dzirdot šo optimālo laika sadalījumu, pie sevis nodomā, ka tas nav iespējams. Un tomēr atceries, ka laiks ir lielākā vērtība, ko varam kādam iedot. Nešķērdēsim to pa labi un pa kreisi, bet biežāk to ienesīsim savā ģimenē, būsim kopā, lai būtu priecīgāki vecāki, laimīgāki bērni un vienkārši draudzīgākas un veselīgākas ģimenes," mudina Zande.