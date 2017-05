Kā pirkstu nospiedumi bērnu var pasargāt no karstām ierīcēm

Parūpēties par to, lai bērns būtu drošībā gan mājās , gan ārpus tām, ir svarīgi ikvienai mammai un tētim. Lai gan vecāki lielākoties cenšas mājokli iekārtot maksimāli piemērotu bērna vajadzībām un drošībai, tomēr bērna nerimstošā vēlme iepazīt un izzināt visu jauno vecākiem nereti liek satraukties, vai mazulis netiks klāt rozetēm vai citām elektroierīcēm.

Labs palīgs rūpēs par bērna drošību ir arī mūsdienu tehnoloģijas – īpaša sistēma ar pirkstu nospiedumu palīdzību liedz bērnam ieslēgt elektroierīces, savukārt kustību un gaismas sensori palīdz bērnam pārvietoties arī tad, ja nakts vidū viņš nolēmis doties uz tualeti.

Bērniem drošas rozetes un slēdži

Domājot par bērna drošību mājoklī, vecākiem raizes bieži vien sagādā elektrības rozetes un slēdži. Mūsdienās pieejamas ne tikai kontaktligzdas ar papildu vāciņiem, kas liedz bērna pirkstiem nonākt rozetē, bet arī slēdži, kuros iespējams ielikt tikai tam atbilstošu kontaktdakšu, nevis, piemēram, zīmuļus, dakšas vai pirkstus. Ņemot vērā tehnoloģiju pieaugošo lomu mūsu ikdienā, vecākiem īpaši noderīgi varētu šķist tā saucamo gudro māju tehnoloģiskie risinājumi, piemēram, apgaismojuma nodrošināšana vietās, kur pārvietojas cilvēks.

Slēdžus un rozetes aprīkojot ar apgaismojuma funkciju, gaisma iedegsies brīdī, kad sensori sajutīs kustību un soļus – ja bērns nakts vidū dosies uz tualeti, gaisma palīdzēt redzēt ceļu un kāpņu pakāpienus, tādējādi novēršot paklupšanas iespēju.

Foto: Shutterstock

Pasargās no karstām ierīcēm

Tējkanna, gludeklis un citas sadzīves elektroierīces mājoklī sastopamas ik uz stūra – neievērojot piesardzību, bērns ar tām var nodarīt sev pāri. Tieši tādēļ svarīgi ar bērniem pārrunāt, kādiem nolūkiem katra elektroierīce domāta, kā arī, kādi ir iespējamie riski, kas saistīti ar tās lietošanu. Savukārt, ja bērns vēl ir mazs, svarīgi ir izmantot dažādas sadzīves tehnikas ierīču funkcijas, kas mūsdienās ļauj tām būt daudz drošākām, piemēram, cepeškrāsns, kuras durvju stikls neuzkarst ēst gatavošanas laikā, vai arī trauku mazgājamā mašīna ar bērnu aizsardzības funkciju, kas pašam bērnam neļauj ierīci ieslēgt.

Tāpat ar viedās mājas sistēmas palīdzību vecākiem iespējams noteikt, kuras elektroniskās ierīces bērns var un kuras nevar ieslēgt. "Viedā sistēma atpazīst ikvienu ģimenes locekli pēc tam piešķirtā koda vai pirksta nospieduma, līdz ar to tā atpazīs bērnu un neļaus tam ieslēgt, piemēram, gludekli vai cepeškrāsni," stāsta automatizēto ēku vadības sistēmu centra "Jung" pārstāvniecības Austrumeiropā vadītājs Raimunds Skurdenis. Tādējādi vecāki varēs būt pilnībā droši, ka viņu prombūtnes laikā bērns nenodarīs sev pāri ar kādu no ierīcēm.

Cīņa ar baktērijām

Bērniem pastāv lielāks risks inficēties ar dažādiem vīrusiem, jo viņu imunitāte ir vājāka nekā vecākiem. Tādēļ būtiski ir rūpēties par higiēnu arī mājoklī, regulāri vēdinot un tīrot telpas, mēbeles un arī ierīces.

Foto: Shutterstock

Tīrot mājokli, bieži vien piemirstam par pašiem mazākajiem un neuzkrītošākajiem istabas elementiem – gaismas slēdžiem. Izrādās, ka tās mēdz būt visnetīrākās ierīces mājoklī, jo uz tām vairojas un izplatās baktērijas. Mūsdienās risinājums ir antibakteriāli slēdži ar sudraba joniem, kam piemīt baktericīdas īpašības, – tie apstādina baktēriju, vīrusu vai sēnīšu rašanos un pilnībā novērš inficēšanas risku.

Aizmirsu izslēgt gaismu!

Kuram gan nav gadījies iziet no telpas un aizmirst tajā izslēgt gaismu? Tā mēdz gadīties ne tikai bērniem, bet arī pašiem vecākiem – lai no tā izvairītos, noderīga funkcija mājoklī ir apgaismojuma automātiskā vadība. "Kustību sensori ieslēdz gaismu tad, kad kāds ienāk telpā, un izslēdz, kad aiziet no tās. Vecāki var neuztraukties, ka lieki tiek patērēta elektrība," stāsta Skurdenis un piebilst, ka vēl viens pozitīvais aspekts ir tas, ka šāda apgaismojuma sistēma ilgtermiņā ietaupīs arī līdzekļus, jo gaisma degs tikai un vienīgi tajā telpā, kurā atrodas cilvēks.

Iemīļotāko multfilmu varoņi uz gaismas slēdžiem

Iekārtojot drošu mājokli bērnam, svarīgi paturēt prātā arī to, lai bērnistaba būtu mājīga, ērta un atbilstoša bērna interesēm – sienas mīļākajos krāsu toņos, aizraujoši zīmējumi vai mēbeles, uz kurām atveidoti kādi bērnam īpaši mīļas multfilmas varoņi. Mūsdienās bērnistabas interjerā iespējams pielāgot arī gaismas slēdžus un kontaktligzdas, uz kurām var gan grafiski attēlot princesi Elzu no multfilmas "Ledus sirds", gan uzrakstīt viņa paša vārdu – oriģināls, paša veidots dizains radīs patīkamas emocijas un vēlmi bērnam uzturēties savā istabā.

Sargāt no asiem stūriem

Mazulim sperot pirmos soļus, vecāku prieks mijas ar satraukumu – kā pasargāt bērnu no mēbeļu asajiem stūriem un lietām, kas nu būs viegli aizsniedzamas, bet galīgi nepiemērotas mazulim? Ja mājoklī atrodas galdi ar asiem stūriem vai stikla virsmu, ieteicams tos nomainīt pret mēbelēm ar noapaļotiem stūriem vai arī izmantot īpašus drošības uzgaļus, kas piemēroti tieši mēbeļu asajiem stūriem.

Tāpat ieteicams pievērst uzmanību arī tam, lai visas bērnam aizsniedzamās atvilktnes un skapīši būtu slēdzami un bērns nevarētu tos atvērt. Atvilktnēs un skapjos bieži vien mēdzam glabāt dažādus sīkumus, piemēram, sīkas pogas un adatas, suvenīrus, zāles, sadzīves ķīmiju un citas lietas, kas var apdraudēt bērna drošību un veselību.