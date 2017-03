Foto: Shutterstock

Mēdz būt, ka savulaik mīlestībā radītais auglis vai pat vairāki – bērni – kādam no vecākiem pēkšņi no atmiņas izgaist, kad pāra attiecības ir sabrukušas un divi pieauguši cilvēki aizgājuši katrs savu dzīves ceļu. Labi, varbūt atvases izkūp ne no atmiņas, bet no atbildības zonas, bijušais partneris "aizmirst" par to, ka bērnam ir jāēd katru dienu, viņš ir jāapģērbj, nereti jāpērk medikamenti, jāiet uz treniņiem vai zīmēšanai nepieciešamas jaunas krāsas. Un tad visa rūpju nasta gulstas uz viena vecāka pleciem, visbiežāk – sievietes. Lai gan, protams, ir arī mātes, kuras pēc šķiršanās vairs nevēlas piedalīties bērna – ja ne audzināšanā, tad vismaz uzturēšanā.