Kādās galējībās mēdz 'krist' mammas

Katrai mammai ir savi nerakstīti likumi, kuri stingri tiek ievēroti. Vienas mammas raugās, lai strikti tiktu ievērots dienas režīms, citas visiem spēkiem cīnās ar katru mazāko puteklīti un mikrobu, trešās izstrādā pareizo bērna ēdināšanas shēmu. Kā mēdz teikt, katram cilvēkam galvā savi tarakāni.

Labi tas vai slikti, "Parents" skaidro bērnu psiholoģe Marija Kolosova, mēģinot apgaismot, kādas ir visbiežākās galējības, kādās "krīt" mammas, patērējot visu savu spēku enerģiju. Lūk, te būs četru mammu pieredzes stāsti, kurus aplūkos arī psiholoģe, bet pēc šiem īsajiem stāstījumiem Kolosova sniedz skaidrojumu.

Anastasijas atzīšanās

Anastasijai ir 30 gadi, viņa pēc profesijas ir osteopāte, mamma trīs un piecus gadus veciem bērniem:

"Es vienmēr saku: bērniem ir pareizi jāēd, un vecākiem uzmanīgi tam jāseko līdzi. Īpaši tagad, kad saradušies tik daudz fast food un veselībai kaitīgo produktu. Bērnus iebarot ar šokolādītēm un koncentrātiem? Kāds absurds! Mani bērni jebkurai šokolādītei priekšroku dod dārzeņiem, jo zina, cik daudz derīgo lietu tie satur. Bet, lai to panāktu, mums ar vīru nācās pacensties.

Mēs ar vīru mūsu puikām izdomājām kaut ko līdzīgu tabulai-ēdienkartei: sadalījām lielu lapu septiņās daļās – tik, cik nedēļā dienas, un katru dienu vienā nodalījumā ierakstām ēdienu sarakstu, ko sestdienās izveidojam visa ģimene. Ēdienu aprakstu papildinām ar to, no kā tie sastāv jeb ko tie satur. Tas ir ļoti noderīgi, piemēram, tagad bērni zina, kāds produkts satur kaitīgo holesterīnu, bet kāds labās šķiedrvielas.

Paralēli mēs apgūstam bioloģiju: kā un kur aug augļi, dārzeņi un graudaugi. Bet vēl bērni zina, kā tiek gatavoti makaroni un cepta maize. Zina, ka jebkuru ēdienu, pat putru, ir rūpīgi jāsagremo, lai kuņģis un vēders nesāpētu. Tā viņiem ir spēle un apmācības vienlaikus. Lai gan es pati, protams, neesmu dietologs, tādēļ man nācās pierakstīties pie speciālista, un viņš mani iemācīja, kā ēst veselīgi un sabalansēti. Pēc viņa ieteikuma, es cenšos izmantot tikai bioloģiski audzētus produktus.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Taču diemžēl manas draudzenes maz uztrauc, ar ko tiek baroti viņu bērnu. Viņas bērniem pastāvīgi dod gan ledenes sūkāt, gan šokolādes batoniņus. Kad mēs ciemojamies pie viņām, protams, manus bērnus tas arī ietekmē. Es iespējami cenšos tam pretoties, un bieži rodas konfliktsituācijas. Taču tagad mēs no tām atradām izeju, – es vienkārši saviem puikām paskaidroju, ka viņiem nav jāņem no svešiem cilvēkiem ēdiens, pat no mammas draudzenēm nē. Draudzenes saka, ka es šaujot pār strīpu, tomēr es tikai vēlos, lai mani bērni būtu veseli."