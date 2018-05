Kāpēc bērns bieži slimo un kā sniegt pirmo palīdzību traumu gadījumā – to vecākiem stāstīs bezmaksas lekcijās

Maijā notiks četras bezmaksas lekcijas vecākiem par dažādām tēmām, kas saistītas ar bērna veselību.

15. maijā no pulksten 13 līdz 15 Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas (BKUS) Administrācijas ēkas 1. stāva zālē (Vienības gatvē 45, Rīgā) notiks lekcija "Bieži slimojošs bērns".

21. maijā no pulksten 11 līdz 15 Rīgas veselības centra filiālē "Imanta", 8. Imantas līnijā 1, 2. stāva zālē paredzēta lekcija – "Fiziskās aktivitātes un to laikā gūtās traumas. Vecākiem par pirmo palīdzību traumu gadījumā". Šāda lekcija notiks arī 28. maijā no pulksten 10 līdz 14 Rīgas ceselības centra filiālē "Ķengararags", Kaņieru ielā 13, pagrabstāva zālē.

Savukārt 30. maijā no pulksten 18 līdz 20 BKUS Poliklīnikas ēkas 3. stāva zālē notiks lekcija "Kā palīdzēt meitenei izaugt par veselu sievieti".

Pieteikties nodarbībām var, rakstot uz epastu: vinnijapukaskola@gmail.com vai zvanot pa tālruņa numuru 29187561

Nodarbības notiek Rīgas domes Labklājības departamenta īstenota Eiropas Savienības Sociālā fonda projekta "Mēs par veselīgu Rīgu" īstenošanas gaitā, un tās organizē Ilgtspējīgas attīstības fonds.