Kas laulību veido veiksmīgu, stipru un noturīgu – laulāto deviņi psiholoģiskie uzdevumi

Ziemassvētki un gada nogales tuvošanās ir laiks, kad daudzi cilvēki pārvērtē to, kas viņiem dzīvē ir vissvarīgākais, vai izdevies īstenot savus sapņus, ko vēlētos paveikt nākamajā gadā. Un noteikti lielai daļai sabiedrības viena no svarīgākajām lietām uz pasaules ir ģimene, savstarpēja mīlestība, cieņa un sapratne. Ne velti mēdz teikt, ja runājam par tiem, kam ir bērni – ja būsi laimīgs kā vecāks, tad arī atvases tādas būs.

Tuvojoties svētkiem, Līva Spurava (skat. foto zemāk), kura veido blogu "Womanly Wise" vēlējās dalīties savās pārdomās arī ar "Cālis.lv" lasītājiem par to, kas veido veiksmīgu, stipru un noturīgu laulību. Ieteikumus viņa dzirdējusi pāru attiecību semināra laikā, kad pati mācījusies, kā ar pāriem strādāt! Bet turpmāk, lai runā Līva pati!

"Protams, pastāv daudzi ieteikumi, daudzas pamācības, padomi, uzdevumi, kurus varam izlasīt šur un tur, savukārt šie mani uzrunāja vairāku iemeslu dēļ – pirmkārt, pasniedzēja, kura šos rekomendēja, ir ar ilgu gadu pieredzi darbā ar pāriem, vairāku grāmatu (profesionālā literatūra krievu valodā) par ģimeni, attiecībām, laulību krīzēm autore. Kā arī visi ieteikumi ir gana sarežģīti izpildāmi, gribētos pat teikt, ka tas ir virziens, kurā virzīties, nevis recepte, kā dzīvot! Jo diemžēl, lai cik tas nebūtu pievilcīgi, receptes nepalīdz – tās sniedz vien iedvesmu uz pāris dienām, bet tad dzīve atiet atpakaļ vecajās sliedēs. Kaut gan man pašai visvairāk gribētos saņemt skaidru recepti, nevis pašai "urķēties" un meklēt labāko veidu priekš sevis.

Foto: Privātais arhīvs

Lūk, deviņi uzdevumi laulātajiem!

Atdalīties no vecāku ģimenes, lai izveidotu pilnīgi citu vidi, kurā attīstīties jaunai ģimenei

Ne velti šis uzdevums ir pats pirmais deviņu uzdevumu sarakstā. Un tas attiecas ne tikai uz pavisam jauniem cilvēkiem, bet gan uz visiem. Man ir nācies redzēt jaunas ģimenes, kuras dzīvo kopā nemaz ne tik īsu brīdi, piemēram, astoņus gadus un vairāk, bet viņu attiecībās pat no ārpuses ir jaušama iespaidīga viena vai abu vecāku ietekme. Sievasmāte, kurai ļoti gribas zināt visu par meitas laulību, ikdienu, kurai ļoti gribas sniegt padomu, ieteikumus un pat uzstāt, lai meita rīkojas pēc viņas prāta, neļaujot jaunajai ģimenei veidot savu, intīmu vidi, kurā būt tikai diviem, ir nereta situācija.

Parasti tā ir nenotikusi separācija, atdalīšanās meitai no mātes. Vai arī dēlam no mātes. Un atdalīšanās parasti, galvenokārt, ir atkarīga no bērna, nevis vecāka. Un pēc sevis zinu, ka nav no patīkamākajiem procesiem, ejot cauri spriedzei un vainas sajūtai. Bet tieši meita vai dēls ir tie, kuri var izveidot robežas un likt vecākam saprast, ka ir pienācis laiks viņiem atkāpties.

"Bērnam" nu ir sava ģimene, sava galva uz pleciem un savas vēlēšanās, dzīves redzējums kā veidot savu ģimeni. Tāpat arī noteikti esat redzējuši, ka mātes nevēlas atlaist savus dēlus un tos "atdot" vedeklām, it sevišķi, ja tas ir vienīgais dēls ģimenē vai arī vispār vienīgais bērns. Bieži vien šim vienīgajam dēlam ir nācies pildīt savas mātes vīra uzdevumus, jo viņai vīra fiziski vai arī emocionāli nav bijis. Un šādā situācijā vīramāte konkurē ar vedeklu, izjaucot jauno ģimenes vidi, kurā viņai nav vietas, ja bērns to ļauj. Jebkurā gadījumā vedeklai vai znotam, kuram otrā pusīte nav atdalījusies no vecākiem, rada nepatīkamas izjūtas, tiek izjusta ietekme no ārpuses, un intīmā vide tiek izjaukta.

Tāpat arī nemitīga sazināšanās ar vecākiem, kura mēdz notikt pat katru dienu, nenāk par labu attiecībām ar partneri. Jo gribam to vai nē, mēs ļoti ietekmējamies no vecākiem. Un otram bieži vien tas ļoti nepatīk. Vecāku ietekmes dēļ mēdz izjukt ģimenes, kaut arī var šķist, ka iemesls ir bijis kaut kas cits. Bet problēmas sākušās no šīs nenotikušās separācijas.

Uzdevums ir nevis pārtraukt komunikāciju ar vecākiem, bet vājināt šo emocionālo saikni. Pārim pašam izveidojot jaunus rituālus, paražas, tradīcijas jaunajā ģimenē. Svētkus svinot kā un kur pašiem gribas, ikdienu iekārtot, kāda pašiem ērtāka un bērnus audzināt pēc savām sajūtām un uzskatiem. Ar vecāku ģimeni laiku pavadīt mazāk, nekā agrāk, piemēram, ja mēdzu pie mammas braukt divreiz nedēļā, tad samazināt uz reizi nedēļā vai pusotrā. Svarīgi, lai arī finanses ģimenei ir savējās, neesot atkarīgiem no vecākiem pat mazliet. Jo tas var būt neapzināts veids, kā vecāks neļauj bērnam atdalīties no sevis.