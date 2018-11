Katru gadu palielinās sievietes vidējais vecums, kad dzemdē pirmo bērnu

Ar katru gadu nedaudz palielinās sievietes vidējais vecums, kurā viņa izvēlas dzemdēt pirmo bērniņu, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati. 2014. gadā jaunās māmiņas vidējais vecums bija 26,7 gadi, bet 2017. gadā tas palielinājies līdz 27,6 gadiem. Situāciju komentē Latvijas ginekologu un dzemdību speciālistu asociācijas prezidente Vija Veisa.

CSP datos ir redzams, ka ar katru gadu nedaudz palielinās vidējais vecums sievietēm, kuras pasaulē laiž savu pirmo bērniņu. 2015. gadā – 27, 2016. gadā – 27,4 gadi, bet 2017. gadā vēl par 0,2 vairāk. Jaundzimušo skaits sievietēm vecuma grupā no 25 līdz 29 gadiem pērn bija 3 410, kas ir lielākais zīdaiņu skaits visās vecuma grupās. 1761 bērni nākuši pasaulē sievietēm vecuma grupā no 30 līdz 34, bet 20 līdz 24 gadus vecas sievietes 2017.gadā pasaulē laidušas 1925 bērniņus, liecina CSP dati.

Portāla "Lsm" un Latvijas Radio veidotajā projektā "Statiskais tautietis" 11 gadus vecā Ernesta mamma Inga Ieviņa stāsta, ka arī viņa savu dēlu, kas bija pirmais un pagaidām vienīgais bērns sievietes ģimenē, pasaulē laida 28 gadu vecumā. "Man bija 28 gadi, kad piedzima mans dēls Ernests. Tas bija vecums, kad šķita, ka beidzot tam būtu laiks. Lai gan šodien jau šī situācija mainās, un 28 gados sieviete vairs nešķiet uzskatīta par īpaši vecu pirmdzemdētāju. Mēs arī dzemdību nodaļā bijām ļoti daudz māmiņas apmēram vienā vecumā," atklāj Inga. Sieviete uzskata, ka šajā vecumā sieviete ir ieguvusi nepieciešamo pieredzi un jūtas gatava uzņemties atbildību: "Tas, iespējams, ir ļoti labs vecums bērnam, jo tu jau esi pats pietiekami daudz piedzīvojis, iemācījies, sapratis, un šī jaunā pasaule, kas atveras, no vienas puses liek visu pārvērtēt no jauna un ieraudzīt no jauna, jo tas, ka tev pēkšņi ir jāsāk pasauli skaidrot cilvēkam, kurš tikko ir ienācis tajā un neko vēl nesaprot, nozīmē arī pašam visu atklāt no jauna un ieraudzīt no jauna."

Inga piebilst arī to, ka, sasniedzot 25 gadu slieksni, sieviete izjūt apkārtējo spiedienu un mudinājumu veidot ģimeni un dzemdēt bērnu: "Sākot no 25 gadiem, ja sievietei nav ģimenes, nav bērnu, tad noteikti būs kāda kaimiņu tante vai radu tante, kas uz to nekautrēsies norādīt un jautāt: "Nu, kad tad, kad tad? Tā kā jau pēdējais laiks!" Šī sajūta nav sveša nevienai sievietei, arī man, protams."

Vija Veisa uzskata, ka, visticamāk, pie šādas jauno sieviešu izvēles ir vainojama vēlme vispirms sakārtot savu dzīvi un tikai pēc tam uzņemties rūpes par kādu citu: "Sieviete šobrīd vēlas vispirms sakārtot savu personīgo dzīvi un karjeru, un tikai tad lemt par bērniņu. Līdzīgi noteikti jūtas arī vīrietis, tāpēc pāri arī vēlāk pieņem lēmumu par kopīgu mazuli." Tāpat speciāliste uzsver, ka nevar noliegt arī to, ka materiālajam nodrošinājumam šīs izvēles pieņemšanā ir liela loma. "Ir svarīgi, kādā dzīvoklī dzīvo, ar kādu automašīnu brauc, ar kādu tālruni runā, līdz ar to vēlme, lai tas viss būtu, ir, sevišķi jauniem cilvēkiem." Viņa uzsver, ka šāda tendence ir novērojama ne tikai Latvijā, bet arī citās Eiropas valstīs.