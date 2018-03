'Kidding Zinātkāres klubs' bērniem piedāvās apgūt kinematogrāfijas pamatus

"Kidding Zinātkāres klubs" šosezon savus apmeklētājus centīsies pārsteigt ar jaunu pieeju. Šogad četras pasākuma sērijas būs veltītas kino mākslas pasaulei, piedāvājot apmeklētājiem interaktīvā formā apgūt kinematogrāfijas pamatus.

Pirmā pasākumu sērija aizritēs kino vēstures noskaņās un notiks 17. un 18. martā no pulksten 12 līdz 17 tirdzniecības centrā "Domina Shopping".

"Kidding Zinātkāres kluba" mērķis jaunajā sezonā ir radīt un veicināt bērnu interesi par kino kā izklaides nozares sastāvdaļu, padziļināt izpratni par kino industrijas darbu un tās perspektīvām ar dažādu darbnīcu, interaktīvu risinājumu un šova programmu palīdzību. Šīs nedēļas nogales pasākuma viesi varēs ne tikai klausīties un skatīties, bet arī aktīvi iesaistīties četrās dažādās aktivitātēs.

Tā, piemēram, imersijas šova laikā tiks izspēlēti dažādi sižeti no skolēnu dzīves, kuru notikumu tapšanā varēs iesaistīties ikviens, iejūtoties galvenā režisora lomā. Kāds atnesīs kaķi, kāds sadauzīs logu, cits vēlēsies braukt ekskursijā ar autostopu – šeit viss būs iespējams, jo imersijas šova dalībnieki varēs paši ietekmēt sižeta gaitu.

Bērnības klasika – ēnu teātris, būs viena no Zinātkāres kluba galvenajām aktivitātēm. Pēc ''The Jungle Book'' (Džungļu grāmatas) motīviem būs iespējams aktīvi iesaistīties jebkurā ēnu teātra brīdī, tēlojot dažādas lomas. Katrs dalībnieks pats varēs izvēlēties, vai viņš vēlas būt drosmīgais Mauglis, gādīgā pantera vai jautrais lācis Balū. Mazāk aktīviem pasākuma dalībniekiem būs iespēja iejusties kokospalmas, salmu mājiņas vai banānu lomā, aicinot līdzi draugu vai vecākus, lai kopā būtu jautrāk.

Lai pasākumā būtu interesanti piedalīties dažāda vecuma bērniem – sākot no divu un līdz pat 12 gadu vecumam, tiks organizēta dažādu sarežģītības līmeņu meistarklase "Multiplikācijas filmu veidošanas noslēpumi". Aktivitātes tajā tiks pielāgotas katrai vecuma grupai, izmantojot dažādas tehnikas. Bērni no diviem līdz trīs gadiem kopā ar vecākiem varēs izveidot divu bilžu "multeni" papīra tehnikā, bērni no četriem līdz sešiem gadiem multiplikācijas filmas veidos "piezīmju blociņa" tehnikā. Veidot multfilmas ar periskopa palīdzību būs īpaši saistoši bērniem no sepiņu līdz 12 gadu vecumam, bet pusaudžiem un pieaugušajiem pasākuma viesiem būs iespēja izmēģināt savus spēkus arī sava periskopa izveidē.

Savukārt tiem, kuriem labāk patīk vērot, nekā aktīvi piedalīties dažādu meistarklašu tapšanā, būs iespēja noskatīties filmas fragmenta atspoguļošanu uz skatuves ar dejas elementiem pēc Čārlija Čaplina motīviem. Pieci talantīgi aktieri un dejotāji ļaus piedzīvot leģendārā kino aktiera deju soļus un kustību valodu, iepazīstoties tuvāk ar mēmā kino burvību.

"Kidding Zinātkāres klubs" ir bezmaksas izglītojoši-izklaidējošu pasākumu sērija ģimenēm ar bērniem vecumā no pieciem līdz 12 gadiem, kas "Domina Shopping" notiek reizi ceturksnī.