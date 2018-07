'Kim?' rīkos bezmaksas tūres un radošās darbnīcas bērniem un pusaudžiem

Jaunā izstāžu cikla ietvaros laikametīgās māksas centrs "Kim?" aicina bērnus un pusaudžu apmeklēt īpaši viņiem paredzētus bezmaksas pasākumus, kas norisināsies 4. un 25. augustā.

No 27. jūlija līdz 3. septembrim laikmetīgās mākslas centrā "Kim?" būs apskatāmas divas personalizstādes – Merikes Estnas, gleznotājas un video mākslinieces no Igaunijas, darbu izstāde "Gumijas cimdu ceļvedis" un pašmāju māklisnieces Maijas Kurševas izstāde "Izmeklēšana". Šī izstāžu cikla ietvaros bērni un pusaudži tiek aicināti un bezmaksas tūrēm un radošajām darbnīcām.

Pusaudžu diena, kas paredzēta no 10 līdz 15 gadus veciem jauniešiem, norisināsies 25. augustā pulksten 12. Pasākuma apmeklētāji varēs doties tūrē gida vadībā un strādāt ar "Kim?" laboratorijas lapām, kuras ir īpaši veidotas pusaudžiem. Pasākuma organizatori atklāj, ka laboratorijas lapas palīdz padziļināti izpētīt mākslas darbus un tajās ir iekļauta arī radošā darbošanās ar dažādu interaktīvu uzdevumu palīdzību.

Turpretim bērnu diena mazajiem vecumā no četriem līdz 10 gadiem norisināsies 4. augustā. Jau no pulksten 12 bērni varēs doties tūrē ar speciāli viņiem izveidotām "Kim?" darba burtnīciņām. Dienas noslēgumā mazajiem būs iespēja piedalīties radošajās darbnīcās, kas radītas, iedvesmojoties no izstādē izliktajiem mākslas darbiem.

Iepriekšēja pieteikšanās uz bērnu un pusaudžu dienām ir obligāta, rakstot uz e-pastu sintija@kim.lv vai zvanot 28649014.