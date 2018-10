Kinofestivāla 'Riga IFF' bērnu programma: sabiedrībā pazīstamu vecāku vērtējums

No 18. līdz 31. oktobrim kinoteātros "Splendid Palace", "K. Suns", "Kino Bize" un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies ikgadējais Rīgas Starptautiskais kino festivāls ("Riga IFF") – vairāk nekā 100 filmu seansi 12 programmās, ko papildinās lekcijas, diskusijas un citi pasākumi. Kā ik gadu, festivālā sava programma paredzēta arī bērniem.

Festivāla programma "Kids Weekend" tiks izrādīta 20. un 21. oktobrī. Šajā nedēļas nogalē gaidāmas aizraujošas tikšanās ar Eiropas jaunākajiem kinodarbiem – piedzīvojumu spēlfilmām no Norvēģijas, Serbijas un Igaunijas, pilnmetrāžas animācijas detektīvu no Zviedrijas, kā arī ar bērnu literatūras autores Ineses Zanderes veidoto animācijas īsfilmu programmu.

Portāls "Cālis" sadarbībā ar festivāla organizatoriem piedāvā iepazīties ar sabiedrībā pazīstamu vecāku skatījumu par bērnu programmas piedāvājumu. Recenzijas rakstīja aktieris, tētis Artūrs Dīcis, septiņu bērnu mamma, blogere Una Kārkliņa, radio balss, dīdžejs un divu dēlu tētis Toms Grēviņš un producents, režisors Andris Gross.

Artūrs Dīcis par animācijas filmu programmu: "Bērnu uztveres spēju amplitūda ir daudz plašāka"

"Ja man kāds jautātu: ko jārāda bērnam? Es teikti – labu piemēru. Tad man noprecizētu jautājumu: kādas multiplikācijas filmas jārāda bērnam? Es teiktu – tādas foršas, saprotams, tādas smukas. Tā es teiktu, pirms kopā ar savu divgadīgo kino kritiķi, noskatījos filmu festivāla piedāvāto bērnu programmu.

Ko es domāju ar foršām, saprotamām, smukām multiplikācijas filmām? Saprotamas attiektos uz viegli uztveramu, skaidru sižetu. Foršas un smukas attiecinātu uz māksliniecisko izpildījumu, proti, zīmētie varoņi maksimāli pietuvināti reālistiskiem, bērnam atpazīstamiem prototipiem. Tā, lai mazajam cilvēkam viss ir skaidrs. Taču mans divgadīgais puika demonstrēja pilnīgi pretēju gaumi, tādējādi parādot man, ka mani priekšstati par to, ko jārāda bērnam, ir diezgan aplami.

Jo man, kā pieaugušam cilvēkam, grūtāk bija saprotams sižets, jo bērnam šķita interesantāk. Jo dīvaināks radošais risinājums, jo nopietnāk viņš skatījās. Piemērs: filmiņa "Ceļotāji". Skaidrs stāsts, saprotami zīmējumi. Vēstījums – nepatikšanās visi kļūstam par komandu. Kad nepatikšanas garām, to ātri aizmirstam. Viss forši. Bērns ātri teica: "Citu!". Turpretim filmiņas "Es esmu putns" beigu akordus pavadīja teikums: "Gribu vēl!" un pēc tam otrreiz tāds pats scenārijs. Trešo reizi tāds pats. Gribēja ceturto, bet es pierunāju, ka jāiet tālāk, ka vēl citi darbi grib tikt novērtēti. Vēlāk gan viņš panāca savu un filma "Es esmu putns" tika skatīta vēl kādas piecas reizes. Kāpēc? Labs jautājums.

Filmiņu "Es esmu putns" es nesapratu. Onkuļi, šķietami, meklēja putnus, bet varbūt paši bija putni. Varbūt stāsts par vēlmi atrast sev līdzīgos, domu biedrus. Nezinu. Es varu filozofēt, bet manam bērnam vienkārši patika. Kāpēc? Tas man palika noslēpums. Vēl atzinību iemantoja multfilma "Reiz bija māja". Stāsta nosaukums jau pasaka priekšā – stāsts tiešām ir par māju. Par augstāko māju pasaulē. Par to, vai mums vajag augstāko māju pasaulē, jo laimīgu māju dara laimīgs tās pildījums, ne jau pats fakts, ka tā ir augstākā. Māja, tikai apgāžoties, iemantoja mieru. "Māja saplīsa!" teica puika. Tad teica, ka grib vēl, lai saplīst. Neba viņš man ir maniaks, kuram patīk vērot grūstošas mājas. Es vismaz ceru, ka nav. Ja nu viņš pavisam vienkārši izmantoja savas, bērnam pieejamo sajūtu gammas un intuitīvi saprata vēstījumu. Māja tikai saplīstot varēja iegūt mieru. Tas arī viss, tieši tik vienkārši.

Mani favorīti bija "Nakts kunga brīvdienas". Super īsi, super forši. Animācija kopā ar video. Par ko stāsts? Par to, kā nakts taisa jokus. Super īsi, super forši. Otrs favorīts – "Šļaksti". Manuprāt, stāsts par to, cik reizēm noderīgi būtu paskatīties uz pasauli no bērnu skatpunkta. Puika sēž baseina dibenā, un baseins iemanto ārkārtīgi elegantu estētiku, ja uz to skatās no dzīlēm, no klusuma. Mēs, pieaugušie ķeram pasauli racionāli. Mums baseins ir baseins.

Gala secinājums: iesaku vecākiem kopā ar bērniem noskatīties šo programmu. Dažādības dēļ. Lai saprastu, ka mūsu bērnu uztveres spēju amplitūda ir daudz plašāka nekā mums šķiet. Tātad – patīkamu skatīšanos!