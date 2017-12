Klajā nāk Irmas Kalniņas grāmata bērniem par galda kultūras noslēpumiem

Klajā nākusi jauna grāmata bērniem "Pie galda", kas draudzīgā un interesantā veidā iepazīstina bērnus ar etiķetes pirmsākumiem un galda kultūras pamatprincipiem. Grāmata izdota latviešu un krievu valodā. Tā paredzēta bērniem vecumā no septiņiem līdz 13 gadiem.

Grāmatas autore ir Irma Kalniņa, mākslinieks – Reinis Pētersons, izdevniecība – "Droši un koši".

Grāmata veidota tā, lai bērns gūtu ieskatu etiķetes pirmsākumos, saprastu tās nozīmi arī šodien, uzzinātu, kāpēc ir svarīgas labas manieres un kā tās būs noderīgas. Iepazīstot dažādas situācijas un izpētot krāšņās ilustrācijas grāmatā, bērns iemācīsies pareizi uzklāt galdu, tikt galā ar sarežģītiem ēdieniem un, aizejot ciemos vai uz restorānu, jutīsies pārliecināts un ar prieku pieņems labas uzvedības noteikumus. Vislielākā šīs grāmatas vērtība būs tad, ja tajā sniegtās zināšanas vecāki apgūs kopā ar bērniem, būs viņiem par paraugu un laba uzvedība pie galda kļūs par ģimenes ikdienu.

Irma Kalniņa, grāmatas autore: "Sapratne par to, kā rīkoties konkrētā situācijā, kā veidot attiecības ar cilvēkiem, kā risināt problēmas un gūt pārliecību par ikdienišķām prasmēm, veido bērna personību un ietekmē viņa ētikas un morāles vērtības, labas uzvedības un komunikācijas principus ne tikai ģimenē, bet arī sabiedrībā."

Grāmatas vizuālo noformējumu veidojis mākslinieks Reinis Pētersons, kurš ar krāšņām ilustrācijām tik sarežģītu tēmu padarījis bērniem interesantu, saistošu un saprotamu.

Grāmata tapusi sadarbībā ar 2013. gadā dibināto izdevniecību "Droši un koši", kas izstrādā un rada izglītojoša satura grāmatas bērniem.

Grāmatas autore Irma Kalniņa ir atzīta starptautiska mēroga eksperte profesionālās etiķetes, komunikācijas un protokola jautājumos. Irma Kalniņa Ohaijo Universitātē ieguvusi pamatizglītību pedagoģijā. Etiķetes un protokola jautājumus viņa ir studējusi Vašingtonas protokola skolā (Washington School of Protocol, ASV) un mācījusies pie starptautiskās etiķetes ekspertes Letīcijas Boldridžas (Letitia Baldridge, ASV). Vēlāk profesionālā kvalifikācija papildināta Starptautiskajā protokola un diplomātijas skolā (International School of Protocol and Diplomacy, Beļģija) un pie slavena komunikācijas meistara Ričarda D. Luisa (Richard Lewis Communications, Apvienotā Karaliste). 1999. gadā viņa pārcēlās uz dzīvi Latvijā un nu jau 17 gadus vada apmācības par labām manierēm un biznesa etiķetes principiem. Īpaša loma Irmas Kalniņas karjerā ir darbs Latvijas Mūzikas akadēmijā un vairākās Rīgas pilsētas pamatskolās, vadot apmācības gan studentiem, gan bērniem.