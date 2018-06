Klajā nāk īru rakstnieces grāmata pusaudžiem, kurā skarta tēma par gadsimta slimību – vēzi

Klajā nākusi īru rakstnieces Kristīnes Hamillas romāns bērniem un pusaudžiem "Vislabākās zāles". Īrijā, Anglijā un citur darbs izpelnījies lielu lasītāju atsaucību un kritikas atzinību. Autore ne tikai drosmīgi skar smagas tēmas, kas parasti jaunajiem lasītājiem tiek aiztaupītas, bet dara to aizraujoši, emocionāli pilnasinīgi un interesanti.

Kristīne Hamilla ar dēlu dzīvo Belfāstā un koledžā māca radošo rakstīšanu. Šis ir viņas pirmais romāns un pirmā grāmata bērniem. Viņa arī sarakstījusi pieaugušajiem domātu grāmatu, kas nav daiļliteratūras darbs: "Ko nozīmē Krūts vēzis".

Filipam Raitam ir divpadsmit gadi, komiķa talants un... daudz dzīves grūtību. Skolā viņam pāri dara Jetijs, liels, stiprs un nekaunīgs puisis. Gaišmatainā dieviete Lūsija, kurā Filips ir iemīlējies, tikai smejas par viņu. Turklāt ar zēna māti, kura viena audzina dēlu, notiek kaut kas pilnīgi nesaprotams. Paiet krietns laiks, līdz mamma saņemas un Filipam izstāsta patiesību: viņai ir vēzis. Krūts vēzis. Krūts vēzis!

Kā lai Filips tiek ar visu to galā? Romāna autore, kura darbā izmantojusi autobiogrāfiskus motīvus, nerāda vieglu ceļu. Filipam klājas grūti. Zēns meklē padomu, rakstot vēstules savam elkam – slavenajam komiķim Harijam Hilam. Atbildes viņš nesaņem.

Apbrīnojama ir autores prasme lasītājam, kā gados jaunam, tā pieaugušam, likt dzīvot līdzi savam varonim patiešām dramatiskos, reālistiskos apstākļos. Romānā ir dziļa nopietnība, spriedze, negaidīti sižeta pavērsieni, daudz dažādu emociju un... Humors, kas balstīts divpadsmit gadus veca zēna domāšanā, pasaules uztverē. Līdz ar to šī grāmata, par spīti skarbajai tematikai, nepavisam nav raudamgabals, no kura daudzi vecāki gribētu savus bērnus pasaudzēt, uzskatot, ka dzīves tumšo pusi labāk iepazīt iespējami vēlāk. Romāns vēsta ne tikai par to, ka dzīvē ir drāmas, traģēdijas, nepatikšanas un ķibeles, bet arī par to, kā ar tām tikt galā. Arī tad, ja cilvēkam ir tikai divpadsmit gadu.

Šis romāns ir daiļdarbs, ne mācību vai pamācību grāmata, un tieši tāpēc gribas pievērst tam arī vecāku, pedagogu, psihologu un citu speciālistu uzmanību. Vai zēns, kas vēl pat nav pusaudzis, var būt iemīlējies meitenē un just greizsirdību pret savu draugu? Kā bērnam paziņot par smagu, biedējošu slimību, kas atklāta kādam tuvam cilvēkam? Vai divpadsmit gadu vecumā cilvēks var palīdzēt kādam cīnīties par dzīvību? Kā skolēnu palaidnības un dullošanos atšķirt no gudrām viltībām, ar kādām viņi cenšas panākt savu taisnību pieaugušo vidē, kurā ne vienmēr iespējams runāt tiešu valodu?

Ticami, spilgti atklājot Filipa domas, izjūtas, šaubas, rīcību, rakstniece radījusi dzīvu literatūru, kurai piemīt spējas palīdzēt izprast, iepazīt, pieņemt dzīvi.

Grāmatu izdevis apgāds "Lietusdārzs", no angļu valodas tulkojusi Māra Cielēna.