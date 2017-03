Klajā nācis Lietuvas bērnu literatūras "karaļa" Ķēstuta Kasparaviča stāstu krājums bērniem "Par šo un to", kas turpina iepriekšējo grāmatu sēriju, kurā iznākušas grāmatas "Īsi stāstiņi par lietām" un "Īsi stāstiņi par dzīvniekiem".

Grāmatas šajā sērijā izdot izdevniecība "Pētergailis", un tās ilustrējis pats autors, bet no lietuviešu valodas tulkojusi Indra Brūvere.

Lietuvieša rakstnieka Ķēstuta Kasparaviča sarakstīto bērnu grāmatu popularitāte ir meklējama to īpašajā rakstības stilā. Katru grāmatu veido vairāki īsstāsti, kuri ir humora, aizraujoša un dinamiska sižeta pilni.

Stāstus papildina autora zīmējumi, kuru klātbūtne veido savdabīgu teksta-ilustrācijas mijiedarbību, uzrunājot pat tos, kuri vēl neprot lasīt.

Grāmatā "Par šo un to" harmoniski sadzīvo gan marsieši, kuri apvainojas uz Zemes ļaudīm par to, ka neviens negrib ticēt to eksistencei, gan lidojošs grāmatu kāsis, kas izber burtus uz nelasošās pilsētas iedzīvotāju galvām un daudzi citi aizraujoši stāstiņi, kas kā mazas daļiņas savienojas lielajā, autora radītajā stāstu mozaīkā.

Kasparaviča darbi ir tulkoti vairāk nekā 22 valodās (ķīniešu, angļu, vācu, franču, krievu, u.c.) viņa ilustrācijas un grāmatas ir ieguvušas daudzas starptautiskas nominācijas un balvas: Katalonijas reģiona balva "Atrapallibres" nominācijā labākā Bērnu un jauniešu grāmata, balva "Zelta Pildspalva" Serbijā, Boloņas grāmatu izstādes galvenā balva "Labākais grāmatu ilustrators 1993" u.c.