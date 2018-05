'Kliedz un bēdz': 10 bērniem potenciāli bīstamas situācijas

25. maijs daudzviet pasaulē tiek atzīmēta kā Pazudušo bērnu atceres diena. Diemžēl arī Latvijā bez vēsts ir pazuduši gana daudz bērnu, par laimi lielāko daļu no viņiem atrod, taču ir gadījumi, kad tas tā arī nav izdevies, un vecākiem, radiem, draugiem visu atlikušo dzīvi jāspēj sadzīvot ar šo neziņas un tukšuma sajūtu.

Atzīmējot šo skumjo dienu, portāls "Thevillage" piedāvā iepazīties ar 10 potenciāli bīstamām situācijām, kuras būtu jāizrunā ar bērniem, lai ar viņiem nekad nekas ļauns neatgadītos. Par vēlamo rīcību šādās situācijās konsultē bērnu drošības eksperte Olga Bočkova.

Dažreiz bērnam vienkārši ir svarīgi zināt, ka kaut kādas situācijas var būt bīstamas, turklāt tās var notikt ne tikai ar viņiem.

Mēģināsim tikt skaidrībā, kādās situācijās bērns ir jāiemāca kliegt, skriet prom vai lūgt citu cilvēku palīdzību. Vispār šis jautājums ir aktuālāks nekā varētu šķist, jo pasaulē ik katras 40 sekundes pazūd kāds bērns, un šajā rakstā atradīsi vēl citus padomus, kā paaugstināt bērna drošību un mazināt riskus nokļūt nepatīkamās situācijās.

Šķiet, ka kāds pārāk tuvu stāv

Rindā vai transportlīdzeklī šis cilvēks ir burtiski kā pielipis pie tevis: tu centies no viņa atvirzīties, un arī viņš sper soli uz priekšu. Pagriezies, paskaties viņam acīs un pasaki: "Man nepieciešama lielāka vieta, paejiet malā no manis, neaiztiec mani, nenāciet tik tuvu klāt!" Nepievērs uzmanību, ja šis cilvēks sāk it kā brīnīties, vainot tevi, ka tu pārspīlē, vai nosauks tevi par stulbeni.

Atceries: Tavs ķermenis ir tikai tava darīšana.

Katra vecāka pienākums ir bērnam iemācīt "Biksīšu likumu". Kas tas ir un ko tas sevī ietver, lasi šajā rakstā.

Šķiet, ka kāds tev seko

Aiz tevis kāds iet un neatpaliek, tu apstājies – un arī viņš apstājas, turklāt izliekas, ka skatās uz citu pusi vai kādam zvana. Viņš tev seko aiz katra stūra, viņam ir kaut kāds dīvains skatiens. Krasi pagriezies un iekliedzies: "Pietiek man sekot" – un bēdz.

Foto: PantherMedia/Scanpix

Atceries: Drošības jautājumos nepastāv kautrēšanās.

Padomus par to, ko bērnam iesākt, ja kāds viņu izseko vai atskan zvans pie namdurvīm brīdī, kad mājās nav vecāku, atradīsi šeit.

Svešinieks saķēris tavu mantu un bēg

Iespējams, tā tev ir dārga un svarīga lieta, bet skriet pakaļ svešiniekam pat pieaugušajiem var būt bīstami. Kliedz iespējami skaļāk: "Noliec, tas ir mans! Palīdziet, viņš nozaga manu mantu!". Lūdz palīdzību apkārtējiem pieaugušajiem, bet nekādā gadījumā pats neskrien zaglim pakaļ.

Atceries: Tu esi svarīgāks, nekā tavas mantas.

Tavi draugi piedāvā dalīties noslēpumos par intīmām tēmām

Tev piedāvā parādīt savas intīmās ķermeņa daļas, paskatīties fotogrāfijas, uz kurām attēloti šie "draugi", vai tiek piedāvāts pataustīt viņus un nevienam par to nestāstīt. Kurš piedāvā – nav svarīgi: draugs, bērns vai pieaugušais, audzinātājs, ārsts vai treneris.

Atceries: Tavs ķermenis pieder tikai tev. Intīmo robežu pārkāpšanai nevajadzētu būt noslēpumam attiecībā pret vecākiem.

Te atradīsi ļoti skumju, bet pamācošu video stāstu par pusaudzi Kailiju un viņas alkām pēc mīlestības.

Ne vienmēr jāgaida instrukcijas no pieaugušajiem

Sabiedriskā vietā mamma iegāja veikalā vai aizgāja uz tualeti un palūdza viņu pagaidīt, bet tajā brīdī tika izziņota evakuācija un visus zibenīgi lūdz pamest ēku. Šķiet, ka jāskrien pakaļ mammai vai jāstāv un jāgaida viņa, bet evakuācijas laikā nedrīkst zaudēt ne minūti, tādēļ negaidi un ātri ej uz izeju. Mamma šos noteikumus zina un tevi meklēs darošā vietā. Labi, ja šādos izbraukumos tev līdzi būtu uzlādēts mobilais tālrunis vai GPS pulkstenis – lai mammai būtu vieglāk ar tevi sazināties.

Atceries: Sākotnēji droša vieta, pēc tam viss pārējais.

Pēc komplimentiem ir sarežģīti atteikt lūgumam

"Kāds tu gudrinieks, tev tik lieliski padodas, es nekad tā nevarētu, tu esi labākais, skaistākais, par tevi labāk neviens to neprot, es ar šo jautājumu vērstos tikai pie tevis!" Šie vārdi tik spēcīgi mēģina tevi uzpirkt! Kad cilvēks pret tevi labi izturas, ir grūti atteikt. Kompliments ir tavu nopelnu skaidrojums, tas tiesa, atzinība par to, ka labo darbu ir pamanījuši citi un tev to pateikuši, taču pēc komplimentiem nevajadzētu sekot kādiem lūgumiem.

Atceries: Pieņemot komplimentus, tu šim cilvēkam neko neesi parādā.

Tev ir nepatīkamas apskaušanās ar radiniekiem

Vai skūpsti no tantēm, vai sarunas par taviem panākumiem pusdienu laikā, vai jautājumi par tavām simpātijām, vai komplimenti par "stulbām" interesēm, vai jociņi par tavu ārieni. Ir daudz lietu, ko nākas pieciest no radiniekiem, un arī no draugiem. Bet tā tam nevajadzētu būt. Ja tevi kaut kas kaitina, aizvaino vai vienkārši kāds rokas pārāk dziļi tavā personīgajā telpā, pasaki to.

Atceries: Tev nav pienākuma paciest, to, kas nepatīk.

Tu apsolīji glabāt noslēpumu, bet tas kādam draud ar briesmām

Tu esi mācīts glabāt noslēpumus. Bet ko darīt, ja noslēpums kādam draud ar briesmām? Ko nu, ja esi kompānijā ar draugiem, kuri vēlas noslēpt noziegumu: kaut ko nozagt, salauzt, kādam nodarīt pāri? Tu esi pret, bet tevi piespiež turēt noslēpumā šo informāciju. Vai jātur solījums?

Atceries: Situācijās, kuras kādam var radīt briesmas, var melot: "Es nevienam neteikšu". Bet, tiklīdz atkal esi drošībā, pastāsti par notikušo kādam pieaugušajam, kuram uzticies.

Pagājušajā gadā Valsts policija ar sadarbības partneriem, tostarp portālu "Cālis" īstenoja plašu kampaņu, lai stāstītu bērniem, cik būtiski ir zināt drošības principus. Te atradīsi piecus jautājumus, uz kuriem atbildes būtu jāzina ikvienam bērnam.

Tu kautrējies

Cilvēki kautrējas pārprasīt, atteikt, teikt, ka viņiem kaut kas nav saprotams, ka ēdiens negaršo, ka viņiem ir cita gaume, ka viņu domas atšķiras no vairuma cilvēku domām utt. bet atceries: lai par ko tu nekautrētos dzīvē, ja kaut kas skar tavu drošību, bīstamās situācijās kautrībai nav vietas.

Atceries: Var neatbildēt, aizbēgt bez paskaidrojumiem, kliegt, atteikties pildīt kādu lūgumu un darīt visu, lai sevi aizsargātu.

Bet, ja nu man tikai tā šķiet?

Dažreiz tu neesi pārliecināts par to, ka patiešām pastāv kāda bīstamība. Bet arī tad ir vērts pievērst sev uzmanību, kliegt, atgrūst kādu cilvēku, atteikt palīdzēt uz ielas sastaptai "omītei" vai neņemt dāvanas no garāmgājēja, apiet ar līkumu kādu aizdomīgu ļaužu grupu. Jā, tev var šķist, kāpēc gan domāt par briesmām, kad tās vēl nav?!

Atceries: Uzticies sev. Drošības noteikumi radītai, lai nenokļūtu bīstamā situācijā.