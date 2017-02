"Nekliedz, te tagad visi guļ! Kliegt vai dzemdēt esi atbraukusi?! Jūsu sieva neprot dzemdēt! Ej taču izspied kādu pili piena!" Šādus un vēl citus izteicienus nācies piedzīvot kādam pārim, kas 17. janvāra pusnaktī ieradās uz dzemdībām Jelgavas slimnīcas Dzemdību nodaļā.

Tomēr ģimeni sāpināja ne tikai vārdi, bet arī mediķu rīcība dzemdību laikā un pēc tām, jo bērniņam bija komplikācijas. Bērna tēvs Aleksejs (vārds mainīts) uzskata, ka ārsti vilcinājās bērnam sniegt vislabāko medicīnisko palīdzību un tikai pēc vairākām stundām viņu nogādāja Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā (BKUS). Vecāki patlaban gatavo sūdzības pieteikumu iesniegšanai Veselības inspekcijā. Savukārt slimnīca norāda, ka tās aprīkojums un personāls atbilst visām kvalitātes prasībām, bet konkrēto gadījumu plašāk nevar komentēt, jo to liedz likums.

Aleksejs stāsta, ka sievai pienāca dzemdību laiks, un viņi abi 17. janvārī ap pusnakti ieradās Jelgavas slimnīcā. Ārsti veikuši apskati un pateikuši, ka vēl jāgaida, un aizveduši abus uz palātu. "Sievai jau bija sāpes. Viņa kliedza un drīz jau ieradās personāls, paziņojot: "Nekliedz, te visi guļ!"." Ik pēc kāda laika kāds gan ienācis, "uzmetis acis", bet, nekādu apskati neveicot, tā arī aizgājis. "Ap pulksten 5 sievai uzlika sistēmu, lai stimulētu dzemdību ātrāku norisi, bet tad atkal ārsts žigli bija prom. Ap pulksten 7 sieva sāka skaļi kliegt, sāpes bija neizturamas, tad it kā pieslēdza aparātu, lai paskatītos, kā mazais jūtās. Atskrēja daktere X (uzvārdu neminēsim) un saka: "Ko tu te kliedz?!" Sieva atbild, ka sāp. Ārste: "Tev vēl nekas nenotiek". Sieva vairs nevarēja sev rast mieru, burtiski lūdzās, lai kāds veic apskati. Tad tā pati daktere tomēr apskatīja un uzreiz izskrēja no palātas, vēl pasakot: "Tu dzemdē." Mani izdzina ārā koridorā, sāka saukt pārējo personālu. Blakus zālē arī kāda sieviete dzemdēja, no turienes arī visi saskrēja pie manas sievas," tās dienas notikumus atceras Aleksejs.