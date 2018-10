'Ko bērns drīkst skatīties?' – pirms kinofilmas seansa aicina piedalīties diskusijā

Piektdien, 12. oktobrī, kinoteātrī "Kino Bize" pirms filmas "Frīdas vasara" seansa norisināsies diskusija "Ko bērns drīkst skatīties?". Diskusijas mērķis ir izprast, vai bērnam rādītais saturs ir jāierobežo un vai pastāv konkrēts tēmu loks, par kurām būtu atļauts runāt.

Diskusijā var piedalīties bez maksas, un tās sākums ir pulksten 18, bet filmu varēs skatīties pulksten 19.15.

Pastāv apgalvojums, ka bērni savas emocionalitātes, nelielās pieredzes un izglītības trūkuma dēļ ir viegli manipulējami, viņiem ir grūti atšķirt melus no patiesības un kritiski izvērtēt apkārtējās pasaules īpatnības. Taču, vai tas nozīmē, ka filmās ar bērniem nedrīkst runāt par neērtām un sarežģītām tēmām? Vai ir cītīgi jāpievērš uzmanība saturam, ko bērns patērē? Kā kultūras iestāžu saturs plašāk sasaucas ar Saeimas absurdi pieņemtajiem "tikumības grozījumiem" 2015. gadā?

Nenoliedzami filmas spēj ietekmēt bērnu apziņu un to veidotājiem, kā arī vecākiem būtu nepieciešams to apzināties, taču katrs bērns konkrēto saturu interpretēs citādāk – atbilstoši savam vecumam, pieredzei un interesei. Būtiskākais ir nodrošināt katrai vecuma grupai atbilstošu saturu, lai pēc iespējas vairāk veicinātu attieksmi pret apkārtējās dzīves norisēm un bagātinātu ar dažādām pozitīvām pieredzēm. Katrs bērns ir atšķirīgs un to vecākiem ieteicams ir sekot līdz, lai uz ekrāniem redzamais būtu bērnam saistošs un emocionālo pārdzīvojumu rosinošs. Taču viedokļi par to, kas ir atbilstošs saturs, atšķiras, uzsver pasākuma organizatori.

Foto: Publicitātes attēli

Pirms neilga laika uz kino ekrāniem Latvijā nonākusi ģimenes filma "Frīdas vasara". Lai gan parasti ar vārdiem "ģimenes kino" tiek saprastas piedzīvojumu, fantastikas vai komēdijas žanra filmas, režisores Karlas Simonas filma "Frīdas vasara" ir drāma.

Kā raksta Dace Čaure: "Līdz šim pierastā izpratne par "ģimenes filmu" kā uz emocionālām reakcijām orientētu darbu patiesībā neizslēdz arī pārdomu radīšanas aspektu. Tādas filmas kā "Frīdas vasara" ir solis jaunas sabiedrības veidošanā – tādas sabiedrības, kurā bērns ir pilnvērtīgs kino skatītājs, un no viņa aiz dziesmām un dejām netiek slēpta patiesība."(Kino Raksti)

Šī filma atkāpjas no vispārpieņemtā uzskata par ģimenes kino un vēsta par sešgadīgo Frīdu, kura pēc lieliem pārdzīvojumiem tiek aizvesta no lielpilsētas dzīves Barselonā pie mammas brāļa laukos. Frīda tur tiek uzņemta sirsnīgi, taču meitenei nākas pielāgoties jaunajai ģimenei, apstākļiem un dzīvei Spānijas laukos. Karlas Simonas filmu varēs noskatīties 12. oktobrī pēc diskusijas "Ko bērns drīkst skatīties?", kuras dalībnieki tiks drīzumā izziņoti "Kino Bize" mājaslapā un sociālajos portālos.