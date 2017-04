Konkursā sākumskolas un bērnudārzus aicina iesniegt radošus darbus krāsainākas vides radīšanai

Portāls "Cālis" un krāsu zīmols "Vivacolor" aicina Latvijas sākumskolas un bērnudārzus, to audzēkņus un viņu vecākus piedalīties konkursā "Košas sienas – krāsainas dienas", apvienojot spēkus un izveidojot radošus darbus par aizraujošākajām un krāsainākajām dienām bērnu dzīvē!

Kā zināms, bērnu radošajai iztēlei un aktivitātēm nav robežu, tāpēc šogad ir iespēja veidot darbus gan zīmējot, līmējot aplikācijas vai gleznojot, gan uzņemot fotogrāfijas vai video, gan arī rakstot dzeju vai esejas.

Ko iegūs uzvarētāji

Konkursa uzvarētājs iegūs 130 litrus videi draudzīgas un veselībai nekaitīgas "Vivacolor Interior" sērijas krāsas telpu atjaunošanai, bet viens dalībnieks no katra Latvijas reģiona – Rīgas, Vidzemes, Zemgales, Latgales un Kurzemes, saņems veicināšanas balvu – 30 litrus krāsas. Visi uzvarētāji saņems arī krāsošanas instrumentus. Konkursa noslēgumā māksliniece Elita Patmalniece kopā ar uzvarējušā bērnudārza vai sākumskolas audzēkņiem un pedagogiem izveidos košu un krāsainu sienas gleznojumu.

"Idejas un domas, kas rosās galvā, tiek izliktas uz audekla, dažkārt pat nezinot kāds būs rezultāts. Mākslinieka prātam nav robežu – tas uzsūc visu apkārt esošo pasauli un, ja tā var teikt, dzīvo savā nodabā. Līdzīgi ir arī bērniem – viņi redz un jūt pasauli pavisam citādāk nekā mēs pieaugušie – daudz atvērtāk un plašāk," teic Elita Patmalniece.

Kas jādara, lai uzvarētu

Jāizveido radošs mākslas darbs par tēmu - "Krāsainas dienas", paužot emocijas ar krāsām mākslas darbā, uzņemot video vai fotogrāfijas, rakstot dzeju, esejas u.tml.

Kas jāiesniedz un kad

Mākslas darbs (fotogrāfijas vai video formātā);

Telpas fotogrāfija, kuru vēlas pārkrāsot;

Vecāka/-u piekrišana izmantot bērna mākslas darbu/-us.

Minētos konkursam nepieciešamos materiālus nepieciešams augšupielādēt portālā "Delfi.lv" laika posmā no 3. līdz 24. aprīlim. Precīzākus norādījumus lasi konkursa nolikumā, kas atrodams šeit.

Konkurss norisinās no 2017. gada 3. aprīļa līdz 24. aprīlim; to rīko zīmols "Vivacolor" sadarbībā ar portālu "Cālis.lv". Balsošana par konkursā iesniegtajiem darbiem norisināsies no 8. maija līdz 28. maijam portālā "Delfi.lv". Konkursa rezultāti tiks paziņoti līdz 5. jūnijam portālā "Cālis.lv" un "Vivacolor Latvija" feisbuka kontā. Organizatori sazināsies ar konkursa uzvarētājiem par balvas saņemšanu.

Konkurss "Košas sienas – krāsainas dienas" tika aizsākts 2016. gadā. Pērn konkursā tika saņemti 178 pieteikumi no Latvijas bērnudārziem. Uzvaras laurus plūca Rīgas Pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" grupa "Knīpiņas un Knauķīši", kuri ieguva galveno balvu – 130 litrus "Vivacolor Interior" sērijas krāsas telpu atjaunošanai un spilgtās mākslinieces Kristīnes Luīzes Avotiņas sienas gleznojumu.

"Vivacolor Interior" sērijas krāsas vari aplūkot šeit, bet te atradīsi video pamācības krāsošanai.