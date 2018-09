Ķuzule-Skrastiņa bērniem liedz būt sociālajos tīklos; Salceviča negrasās slēpt mammas statusu

Bērni un sociālie tīkli – šo tematu pēdējos gados apspriež daudzviet, tostarp, vai ir pareizi, ka vecāki interneta vidē izvieto savu atvašu fotogrāfijas un vai un no kāda vecuma bērniem jāļauj iesaistīties kādā sociālajā tīklā. Par šo raidījumā "Sieviete. Personīgi" diskutē stiliste Indra Salceviča, kura nesaprot, kādēļ viņai būtu jāslēpj fakts, ka ir mamma, jo bērni taču rada prieku. Turpretim aktrise Ilze Ķuzule-Skrastiņa pagaidām saviem bērniem ir liegusi iesaistīties sociālajos tīklos.

Indra Salceviča: "Es nekautrējos no saviem bērniem, es viņus mīlu un rādu tik, cik uzskatu, ka to var rādīt. Man viņi ir diezgan jautri un humorīgi. Ja bērns ir izdomājis man sūtīt gaisa buču un es esmu to nofilmējusi, kāpēc gan es ar to nevaru padalīties?" Viņasprāt, tas ir forši un uzjautrinoši, un bērni taču radot prieka sajūtu.

"Viņi man "Instagram" parādās tik, cik es to vēlos. Man "Instagram" nav būvēts par un ap bērniem, par bērnu audzināšanu un ēdināšanu es nerunāju. Mēs kopā izklaidējamies. Es galu galā esmu sieviete-māte un noslēpt šo faktu – kāpēc man tas būtu jādara? Tie ir mani bērni, manas dzīves sastāvdaļa! Kārlis ir astoņus gadus vecs, un tad, kad viņš man pateiks, ka viņam nepatīk, ka esmu ielikusi viņa bildi, es to respektēšu. Šobrīd viņš diezgan iesaistās visā tajā un pat saka: "Nofotografē mani, nofotografē!" Viņš pats gribētu būt par jūtūberi un par to runā. Ernests kā personība ir nedaudz citādāks, un viņš man pat ir rādījis trīspirkstu kombinācijas, kad es viņu filmēju. Protams, ir jābūt robežai – plikus bērnus noteikti nekad neliktu. Arī pavisam mazus zīdaiņus neliktu. Mani puikas, kad bija mazi, jau bija sociālie tīkli, bet es līdz vecumam, kad viņi sāka staigāt, neko neliku, pat par to īpaši nedomājot," stāsta stiliste.

Turpretim aktrise Ilze Ķuzule-Skrastiņa atklāj, ka viņas bērniem katram ir savs telefons, jo bijusi konkrēta dzīves situācija, kad vecāki sapratuši, ka tas ir nepieciešams. "Bērni ies 2. klasē un nupat ir tas brīdis, kad droši vien paši sāks nelielus attālumus pilsētā mērot. Man kā mammai ir pilnīgi obligāti, ka bērnam ir telefons, ka bērns ir sazvanāms. Tas, ko viņi nedrīkst darīt telefonos, nedrīkst būt nevienā sociālā tīklā šobrīd, nedrīkst publicēt un sūtīt citiem cilvēkiem bildes, kas ir ļoti privātas. Viņi drīkst nofotografēt savu mīļo suni un aizsūtīt draudzenei šo fotogrāfiju, bet mēs nerādām, kā mēs dzīvojam, kādas mums ir mašīnas, kādi mums ir pulksteņi, vai kāds mums ir interjers dzīvoklī. Visu pārējo viņi var darīt. Nav nekādu ierobežojumu. Es, protams, bērniem neaizliegšu šīs lietas, kad pienāks konkrēts vecums, kad paši varēs izdarīt izvēles. Mēs noteikti par to daudz runāsim un jau runājam," apliecina aktrise, kura ir mamma dvīņiem.