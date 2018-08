Labdarības akcijā aicina Zinību dienā gardi paēst un palīdzēt SOS bērnu ciematiem

60 restorāni un kafejnīcas ar 119 vietām Rīgā, Bauskā, Engurē, Iecavā, Jūrmalā, Pilsrundālē, Siguldā, Valmierā, Liepājā un citviet Latvijā aicina ikvienu nosvinēt mācību gada sākumu – 3. septembri, izbaudot svētku maltīti un vienlaikus piedaloties labdarības akcijā "Aizved savējos uz restorānu – palīdzi citiem tikt uz skolu!".

Otrdien, 28. augustā, šefpavārs Lauris Aleksejevs un Latvijas sirsnīgāko restorānu šefpavāri un goda viešņa – SOS bērnu ciematu patronese Iveta Vējone restorānā "A'petite 36. line" atklāja labdarības akciju.

Akcijas dalībieki aicina Latvijas ģimenes 3. septembrī doties svētku pusdienās vai vakariņās uz kafejnīcām un restorāniem, kuri iesaistījušies labdarības akcijā. Sagādājot svētkus savai ģimenei, restorānu viesi vienlaicīgi atbalstīs arī bērnus, kuri aug SOS audžuģimenēs. Restorāni, kuri piedalās akcijā, apņēmušies 10 procentus no saviem svētku dienas ieņēmumiem ziedot SOS bērnu ciematu ģimenēs augošo bērnu atbalstam un sagatavošanai skolas gaitām.

Kopumā šī gada akcijā piedalās 60 restorāni un kafejnīcas ar 119 vietām Rīgā, Bauskā, Engurē, Iecavā, Jūrmalā, Pilsrundālē, Siguldā, Valmierā, Liepājā un citviet Latvijā, dodot iespēju nosvinēt svētkus un atbalstīt SOS ciematā augošos bērnus.

Iveta Vējone svinīgajā pasākumā apliecināja, cik lielu atbalstu šī akcija var sniegt SOS mammām. "Mēs zinām, cik daudz pūļu un līdzekļu prasa bērnu sagatavošana skolai. Atceros, cik svarīgi gan man, gan maniem bērniem, bija apzināties, ka viss ir sagādāts. Tas, protams, nesniedz simtprocentīgu garantiju, mācībās būs tikai teicamas atzīmes, bet tā tomēr ir motivācija," uzsvēra Vējone.

Foto: Santa Sudraba

Akcijā "Aizved savējos uz restorānu – palīdz citiem tikt uz skolu!" piedalīsies 3 pavāru restorāns "Tam labam būs augt", "Andalūzijas Suns", "Annas Dārzs", "Aprika restorāns", "Bbāra restorāns", "Cabo Cafe", "Casa Nostra", "Cydonia", "Double Coffee", "Entresol", "EQUUS", "Fazenda", "Ferma", "Hercogs", "Kolekcionārs", "La Kanna", "Mamma Kūka", "Mazā Kaņepe", "Neiburgs", "Niklāvs", "Park Inn by Radisson Riga Valdemara restorāns Bocca Buona", "Parunāsim", "Radisson Blu Rīdzene Hotel restorāns Piramīda", "Radisson Blu Daugava Hotel restorāns Panorama", "Radisson Blu Latvija Hotel restorāns Esplanāde", "Radisson Blu Elizabete Hotel restorāns C.U.T.", "Restorāns 3", "Rocket Bean Coffee House", "Rocket Bean Roastery, Stock Pot", "The Traveller", "Vairāk Saules", "Valtera restorāns", "Wok to walk", "Zilā Govs un Zivju Lete Rīgā", "Hercogs" Mārupē, "36. Line Grill Restaurant", "Cafe 53" un "Neptūns" Jūrmalā, restorāns "Fazenda" Siguldā, kafejnīcas "Aveņi" un "Mūza" Bauskā, kafejnīcas "Bērzkalni", "Miķelis", "Rītausmas" un "Rožmalas" Bauskas novadā, krogs "Viestarti" Iecavā, kafejnīcas "Grāfs" un "Baltā māja" Rundāles novadā, kafejnīcas "Jauna Saule" un "Bastions", restorāns "Rātes Vārti" Valmierā, restorāns "Brandīns" Ikšķilē, "Cafe Engure", restorāns "Roma" Liepājā, kā arī "Hesburger" restorāni visā Latvijā un ēdienu pasūtīšanas serviss "Foodio.eu".

Foto: Santa Sudraba

Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija ir nevalstiska labdarības organizācija, kas nodrošina ilgtermiņa ģimenisku aprūpi bez vecāku gādības palikušiem bērniem un uztur ģimeņu atbalsta centrus vairākās Latvijas pašvaldībās. Divu SOS bērnu ciematu audžuģimenēs (Īslīcē un Valmierā), kā arī SOS jauniešu mājās Jelgavā atbalstu, drošību un jaunas mājas raduši vairāk nekā 150 bērni un jaunieši no visas Latvijas. SOS ģimeņu bērni, līdzīgi kā vienaudži, apmeklē tuvīnās apkārtnes skolas un bērnudārzus.

3. septembrī uz skolu dosies 128 skolas bērni un četri no tiem ir pirmklasnieki. Katrā no ģimenēm aug 4-6 bērni, tādēļ ļoti nepieciešams arī sabiedrības atbalsts bērnu sagatavošanai skolas gaitām, uzsver Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas pārstāve Dace Dzedone.