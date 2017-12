Labdarības fotoizstādē 'Māmiņ, es tevi mīlu' aicina iepazīties ar jauno mammu skarbajiem dzīvesstāstiem

No 7. decembra līdz 6. janvārim tirdzniecības centrā "Domina Shopping" būs skatāma labdarības fotoizstāde "Māmiņ, es tevi mīlu!".

Šī ir Biznesa augstskolas "Turība" Komunikācijas fakultātes studentu kopīgi organizēta labdarības akcija ar mērķi atbalstīt "Bēbīšu mājas" iemītnieces. Fotoizstāde aicinās iepazīties ar jauno māmiņu skumjajiem un skarbajiem dzīvesstāstiem un ikdienu, kā arī ziedot, lai varētu nodrošināt nepieciešamās lietas "Bēbīšu mājā" dzīvojošajiem bērniņiem.

"Bēbīšu māja" ir īpaša jauno māmiņu atbalsta vieta Tukumā, ko izveidojusi misija "Pakāpieni". Tās mērķis ir palīdzēt krīzes situācijā nonākušām jaunajām māmiņām no visas Latvijas, kuras palikušas bez patvēruma un atbalsta. Jaunās sievietes šajā mājā mitinās un saimnieko, līdz bērniņš sasniedz pusgada vecumu, pēc tam viņām jāspēj nostāties uz savām kājām, lai sāktu patstāvīgu dzīvi. Lai tas izdotos, ir ļoti svarīgi apgūt dažādas prasmes, kā arī nezaudēt cerību par savu dzīves mērķu sasniegšanu un laimīgu dzīvi bērniņam.

Vienu stāstu par jaunieti, kura mazuli laida pasaulē 17 gadu vecumā un tagad dzīvo "Bēbīšu mājā" atradīsi šeit, portāla "Cālis" krājumos.

Bērns ir dāvana. Taču sabiedrībā ir sievietes, no kurām tuvinieki novēršas brīdī, kad uzzina, ka viņas ir bērniņa gaidībās. Mūsdienu pasaulē pastāv daudzi stereotipi par pusaudžu grūtniecību, kuru dēļ meitenes tiek nosodītas. Daudzas no viņām nav izjutušas, kas ir īsta, laimīga un mīloša ģimene, un viņām ir nācies pa dzīvi soļot vienām pašām. Meitenes ir pelnījušas cieņu par savu izvēli – dzemdēt un radīt savam bērniņam labāku dzīvi nekā pašas ir piedzīvojušas. Šīs māmiņas ir jāiedrošina, jo, mīlot savu bērniņu, neviena mamma nevar būt slikta.

Projekta autores saka: "Šis mums pašām ir ļoti īpašs projekts! Mēs vēlamies parādīt, ka viņas ir daļa no mūsu sabiedrības un ir pelnījušas cieņu par to, ka izvēlējušās laist pasaulē bērniņus. No visas sirds ceram, ka kopīgas sarunas, radošas nodarbes un sabiedrības atbalsts ļaus jaunajām sievietēm apzināties, ka viņu izvēle – laist pasaulē bērniņu, neskatoties uz dzīves grūtībām – ir bijusi pareiza un nebūt ne nosodāma. Izstādē redzamās fotogrāfijas tika uzņemtas mūsu ciemošanās reizēs pie meitenēm, to autors ir jaunais audiovizuālais mākslinieks Jānis Lesnieks."

Fotoizstādes svinīgā atklāšana norisināsies 7. decembrī pulksten 14, piedaloties arī pārstāvjiem no misijas "Pakāpieni". Izstādē varēs gan apskatīt fotogrāfijas, gan iepazīties ar jauno sieviešu stāstiem pirms nonākšanas "Bēbīšu mājā". Ikvienam būs iespēja sniegt savu palīdzīgo roku un veikt ziedojumus pie izstādes novietotajā ziedojumu kastē.

Fotoizstāde noslēgsies 2018. gada 6. janvārī ar skaistu Zvaigznes dienas koncertu, kurā aicināti piedalīties vairāki pazīstami Latvijas mūziķi.