'Labo darbu nedēļā' paveikti vairāk nekā 250 darbi

21. oktobrī noslēdzās akcija "Labo darbu nedēļa", kuras laikā sabiedrība tika aicināta veikt labos darbus un pastiprināta uzmanība tika pievērsta palīdzībai, kuras sniegšanai nav nepieciešams liels finansiālais ieguldījums.

Visas nedēļas laikā paveikti lielāki un mazāki darbiņi, kas iepriecinājuši gan līdzcilvēkus, gan svešiniekus, gan dzīvniekus un dabu. Šobrīd vēl tiek apkopota informācija un darbi tiek reģistrēti joprojām, kas šogad bijuši vairāk nekā 250, iesaistot vairāk nekā 10 000 dalībnieku.

Labajos darbos iesaistījušies skolēni, dažādu nozaru darba kolektīvi, kā arī apvienojušies kaimiņi vai tuvējo namu iedzīvotāji, lai, baudot skaisto rudeni, kopīgi pavadītu dienu, veicot labo darbu.

Labie darbi ir tik daudz un dažādi, ka grūti izcelt īpašāko - sakoptas teritorijas, palīdzēts vientuļiem cilvēkiem, apmīļoti pamesti suņi un kaķi, sakoptas viņu pagaidu mājvietas, pateikts labs vārds klasesbiedram vai svešiniekam, stāsta Ilze Skuja, labdarības organizācijas "Palīdzēsim.lv" vadītāja.

Daži darītāji bijuši īpaši čakli, piemēram, Carnikavas pamatskolā visa "Labo darbu nedēļa" pagāja, veicot labos darbus – skolēni viens otru atbalstīja un rīkoja iekšējo apskāvienu dienu, pārsteigumu dienā audzēkņi pārsteidza gan savus klasesbiedrus, gan skolasbiedrus un skolotājus, 1. klase cītīgi gatavoja dāvaniņas, ko pasniegt Carnikavas senioriem, bet 9. klase pārsteidza ar iedvesmojošiem citātiem un teikumiem. Un vēl un vēl un vēl.... dažādu labo darbu, lai viens otru iepriecinātu un liktu justos īpašiem.

Kā atzina Carnikavas pamatskolas skolotāja, visas šīs nedēļas garumā skolā bija manāms pozitīvas enerģijas virpulis, tomēr reizēm galvenais nav fiziskais darbs, bet gan emocijas, kas tajā tiek ieliktas.

Jaunieši bijuši arī izdomas pilni - Pumpuru vidusskolas 8.b klase "Labo darbu nedēļā" veica eksperimentu 30 minūšu garumā - cik daudz atkritumi ir mežā, tepat pie otrajām mājām – pie skolas. Paši bērni bija ļoti pārsteigti par līdzcilvēku necieņu pret dabu un vidi, kurā dzīvojam- no meža tika iznestas gan tukšas pudeles, dažādi iepakojumi un pat salūzis ventilators. Tomēr gandarījums par paveikto darbiņu nespēja aizēnot pārsteigums par cilvēku necieņu pret zemi, kurā dzīvojam.

Savukārt Pumpuru vidusskolas 8.b klases jaunieši, izrādot iniciatīvu, sazinājās ar Jūrmalas sociālās aprūpes centra darbiniekiem, lai noskaidrotu aprūpes centra iedzīvotāju vēlmes. Un izrādās – šiem cilvēkiem nepieciešama tikai laba kompānija un sirdsprieks par bērnu zīmējumiem, ko sarūpēja mazāko klašu skolēni. Astotās klases skolēni iesāka aktivitāšu ciklu senioriem- aizvadīta pirmā, iepazīšanās nodarbība, kur brīvā un draudzīgā un dažbrīd īpaši jautrā atmosfērā jaunieši un seniori dalījās savās atmiņās un sapņos. Gūstot gandarījumu par kopā pavadīto laiku, šobrīd tiek plānota nākamā viesošanās reize, jo dzimušas daudzas jaunas draudzības.

Arī Smiltenes PII "Pīlādzītis" Zaķēnu un Rūķu grupiņas bērniem tiek mācīta cieņa un cilvēkmīlestība pret senioriem. Bērni ar skolotājām apciemoja pansionāta sirmgalvjus, ar kuriem kopā gāja rotaļās, minēja mīklas un dziedāja dziesmas par Latviju un cienājās ar vecāku sarūpētajiem saldumiem.

Daugavpils Universitātes studenti – topošie skolotāji bijuši gana radoši, Labo darbu nedēļā noorganizējot galda spēļu darbnīcu un izveidojot galda spēles bērniem, ko tumšajos ziemas vakaros spēlēt bērniem, apgūstot dažādas prasmes. Bet Daugavpils Būvniecības tehnikuma audzēkņi pavadījuši aizraujošu dienu ar Naujienes bērnu nama bērniem, kur kopā cepta un baudīta pica, iets rotaļās.

"Labo darbu nedēļā" piedalās ne tikai bērni un pusaudži, bet arī darba kolektīvi. Piemēram, AS "Talsu autotransports" kolektīvs nolēma dalīties ar dabas veltēm - sārtiem, sulīgiem un ārkārtīgi garšīgiem āboliem. AS "Talsu autotransports" kolektīva vidū ir cilvēki, kuru dārzi ir kā apklāti ar "ābolu paklāju", tieši tādēļ tika nolemts rīkot kolektīvo ābolu talku. Talkas mērķis bija ne tikai paglābt ābolus no "drošas nāves" un satuvināt kolektīvu, nodrošinot kopēju aktivitāti ārpus uzņēmuma telpām, bet arī iepriecināt citus - no salasītajiem āboliem tika izspiesta sula, kura tiks dāvināta Talsu novadā esošajam Strazdes bērnu namam, Laucienes pansionātam un Upesgrīvas internātpamatskolai - šāda ābolu sula ir ne tikai ļoti garda, bet arī vitamīniem pārbagāta un tas rudenī ir ļoti svarīgi!

Akcijā iesaistījās arī Valsts asinsdonoru centrs, aicinot ziedot asinis, tādējādi izdarot savu labo darbiņu. Šim aicinājumu atsaucās vairāki desmiti donoru.

Arī vienkāršu brīvdienu pastaigu var pārvērst labajā darbā, kā to darījusi kāda ģimene no Ventspils: pastaigājoties mežā, bieži nācās sastapties ar izmētātām plastmasas pudelēm un citiem atkritumiem. Paņēmām līdzi maisus un vienas dienas pastaiga izvērtās labā darbā. Tagad staigājot pa mežu, prieks redzēt tīru apkārtni.

Šādu aizraujošu un priekpilnu stāstu nedēļas laikā ir daudz un dažādi. Prieks par izdomu, par vēlmi sniegt palīdzību visdažādākajos veidos, uzsver Skuja.

"Akcijai noslēdzoties, katru gadu izvērtējam un apbalvojam čaklākos darbu veicējus. Šogad čaklākie un ar jaunu entuziasmu pārņemtie bija Carnikavas pamatskolas skolēni, ko drīzumā apciemosim, lai izteiktu pateicību un iepriecinātu labo darbu darītājus. Bet citiem čaklajiem dāvanā pasniegsim sadarbības partnera HK "Dinamo Rīga" biļetes uz kādu no mājas spēlēm "Arēnā Rīga"," tā Skuja.

Akcijas organizatori saka lielu paldies visiem, kuri iesaistījās "Labo darbu nedēļā", vairojot pozitīvos mirkļus gan sev, gan apkārtējiem!

"Labo darbu nedēļa 2018" tika veltīta Latvijas valsts simtgadei un tika organizēta sadarbībā ar biedrību "Latvijas Pilsoniskā Alianse", Kultūras ministriju un Izglītības un zinātnes ministriju.