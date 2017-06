No Annas līdz Viktorijai un Sofijai un no Jāņa un Pētera līdz Artjomam un Maksimam – tā mainījusies personvārdu mode Latgalē simts gadu laikā. Tuvojoties Latvijas valsts simtgadei, Centrālā statistikas pārvalde (CSP) izpētījusi vārdu popularitāti kopš 1918. gada, izmantojot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) datus par atbilstošajā gadā dzimušo vārdiem.

Šāds interaktīvs rīks – 100 populārākie personvārdi 100 gados – ir kopēja CSP un PMLP dāvana Latvijas valsts simtgadē. Jaunais rīks ir skatāms šeit.

Latgalē vārdu mode mainās lēnāk nekā citur Latvijā, secinājusi pārvalde. Sākot no 1918. gada, aptuveni 30 gadus populārākais vārds mazām meitenēm Latgalē bija Anna. Arī kopš neatkarības atgūšanas vārds Anna Latgalē ir pirmajā desmitniekā.

Līdztekus Annai Latvijas pirmās brīvvalsts laikā un līdz pat 60. gadiem Latgalē populāri meiteņu vārdi bija Marija, Valentīna, Antoņina, Regīna un Janīna. 70. un 80. gados, līdz pat aptuveni 1995. gadam, jaunie vecāki savas meitas visbiežāk sauca par Jeļenām, Svetlanām, Olgām un Tatjanām.

Kopš neatkarības atgūšanas Latgalē populāri vārdi meitenēm ir Viktorija un Anastasija. Pēdējā piecgadē gan popularitāti strauji ieguvis vārds Sofija, un nu šis vārds Latgalē ir pirmajā vietā starp simts populārākajiem, ko jaunie vecāki izvēlas savām meitām.

Attiecībā uz zēnu vārdiem aptuveni 60 gadus (no 1918. līdz 1965. gadam) Latgalē vispopulārākie vīriešu vārdi bija Jānis un Pēteris. Interesanti, ka vārds Antons, kurš Latgalē bija trešais populārākais pirmās brīvvalsts laikā, noturējās pirmajā simtniekā līdz pat 2010. gadam – pat par 50 vietām paceļoties uz augšu no 1975. līdz 2005. gadam, tomēr pēdējos gados no simtnieka ir izkritis.

No 1970. līdz 1985. gadam Latgalē pirmajā vietā bija vārds Aleksandrs, kas šajā reģionā bijis viens no populārākajiem jau kopš 1918. gada.

Līdz ar nacionālo atmodu 1990. gadā uz 10 gadiem vārds Jānis atguva savu vispopulārākā vārda statusu arī Latgalē. Jāpiebilst, ka Latvijas mērogā Jāņa popularitāte ir bijusi visilgstošākā, no 1918. līdz pat 2000. gadam ieņemot pirmo vietu, uzsver CSP.

No 2000. gada Latgales topa virsotnē nonāca Maksims, kurš simtniekā ienāca ap 1975. gadu. Ap 2005. gadu 1. vietā vēl joprojām bija Maksims, bet otrajā vietā – Artjoms, kurš popularitāti sāka iegūt ap 1980. gadu un kopš 2010. gada ir populārākais vīriešu vārds Latgalē.

Interesanti, ka latgalieši zēnu vārdu izvēlē ir tik konservatīvi, ka šeit salīdzinājumā ar pārējiem Latvijas reģioniem ir daudz vairāk vārdu, kas nekad nav pametuši simts populārāko vārdu topu. Kopumā 14 vīriešu vārdi nekad nav izkrituši no populārāko simtnieka Latgalē: Aleksandrs, Jānis, Ivans, Vladimirs, Viktors, Sergejs, Andrejs, Vladislavs, Mihails, Pāvels, Konstantīns, Eduards, Dmitrijs un Aleksejs.

Ikviens var izpētīt sava vārda popularitāti 100 gados Latvijā un tās reģionos šeit. Ja vārda topā nav, šis vārds 100 gadu laikā kopš 1918. gada nav bijis populārāko 100 vārdu skaitā nevienā no Latvijas reģioniem.