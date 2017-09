Latvijā kļūst auksti, cilvēki mūk uz kūrortiem: obligātās vakcīnas pirms eksotiskiem ceļojumiem

Sākoties aukstajai sezonai, palielinās pieprasījums pēc vakcinācijas pakalpojumiem. Hepatīts, dzeltenais drudzis, stingumkrampji – obligātās vakcīnas pirms eksotiskiem ceļojumiem, norāda "MFD" Veselības grupas speciālisti.

"Pašlaik novērojam pieprasījumu pēc hepatīta un dzeltenā drudža vakcīnām, kas liecina par ceļojumu sezonas uzsākšanos. Lielākā kļūda, kādu pieļauj ceļotāji – ierodas uz vakcināciju pēdējā brīdī. Konsultēties ar speciālistu nepieciešams vismaz astoņas nedēļas pirms plānotā ceļojuma, jo ir nepieciešams laiks, lai izveidojas imunitāte pret slimību, kā arī atsevišķas vakcīnas ir jāveic vairākas reizes," uzsver Leonīds Viškers, MFD Veselības punkta galvenais ārsts.

Runājot par mazuļiem, kas ceļo līdzi vecākiem uz siltajām zemēm, jāņem vērā, ka tieši ceļotāju vakcīnas ir pielietojamas bērniem no dažāda vecuma, piemēram, vēdertīfa vakcīna ir paredzēta bērniem no trīs gadu vecuma, hepatīta vakcīnas ir paredzētas bērniem no divu gadu vecuma, bet pret dzelteno drudzi drīkst vakcinēt mazuli jau no sešu mēnešu vecuma.

"Jebkurā gadījumā obligāti nepieciešams konsultēties pie pediatra, kurš pazīst bērnu jau no dzimšanas. Pēc tam iesakām arī konsultēties pie infektologa, piemēram, mūsu centrā speciālisti ir pieejami ātri, iepriekš pierakstoties," stāsta veselības punkta galvenais ārsts.

Dzeltenais drudzis ir akūta infekcijas slimība, ko pārnēsā odi, un kas pašreiz izplatīta 44 valstīs Centrālamerikas, Dienvidamerikas un Āfrikas tropiskajos apgabalos, tostarp pilsētvidē. "Dzeltenais drudzis attīstās strauji - sākotnēji parādās stiprs drudzis, acu apsārtums, muskuļu sāpes, galvassāpes, drebuļi, anoreksija, slikta dūša un/vai vemšana. Aptuveni 15 procentiem no pacientiem pēc dažām dienām slimība progresē līdz otrajai fāzei, kurā atkārtojas drudzis, pievienojas dzelte, sāpes vēderā, vemšana un asiņošanas, aptuveni puse no šiem pacientiem mirst 10–14 dienā pēc slimības sākuma, progresējot aknu un nieru mazspējai", brīdina MFD Veselības punkta vadītājs.