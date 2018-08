Latvijā norisināsies pirmais programmēšanas hakatons bērniem

Ierasti hakatona laikā tiekas dažādās nozarēs strādājoši profesionāļi un īsā laikā rada tehnoloģiskus risinājumus kādai problēmai. Kamēr pasaulē hakatona formāts ir iecienīts pieaugušo vidū, no 31. augusta līdz 1. septembrim Latvijā norisināsies pirmais Latvijas hakatons tieši bērniem. Pasākuma laikā jauniešiem un bērniem būs iespēja radīt dažādus tehnoloģiskus risinājumus sev nozīmīgām problēmām.

Tuvojoties jaunajam mācību gadam, programmēšanas nodarbības bērniem "Learn IT" un inovatīvais IT uzņēmums "Cognizant" aicina 3.-8.klašu skolēnus piedalīties Latvijā pirmajā programmēšanas hakatonā bērniem. Pasākuma mērķis ir parādīt jauniešiem, ka ar pavisam nelielām zināšanām programmēšanā katrs no viņiem var kļūt par savu tehnoloģiju radītājiem, nevis tikai pasīviem lietotājiem.

Hakatons norisināsies divu dienu garumā. Pirmajā dienā bērni kopā apgūs programmēšanas un elektronikas pamatus, darbojoties ar nelieliem "micro bits" datoriņiem, savukārt otrajā – veidos savas idejas prototipu un prezentēs to klātesošajiem vecākiem un draugiem. Uz pasākumu aicināti visi skolēni, kuriem interesē tehnoloģijas, roboti vai datori, neatkarīgi no priekšzināšanu līmeņa programmēšanā.

"Nodarbībās esmu redzējusi, kā skolēni ar tehnoloģiju palīdzību rada risinājumus, kas palīdz atrast pazudušus mājdzīvniekus, risina sastrēgumu problēmu vai atgādina, ka nepieciešams aplaistīt istabas augus. Esmu droša, ka ar nelielu palīdzību un IT pamatzināšanām bērni spēj radīt unikālus risinājumus. Šajā hakatonā mēs vēlamies radīt bērnos pārliecību un ticibu saviem spēkiem," stāsta viena no "Learn IT" dibinātājām Elīna Ingelande.

Hakatons norisināsies 31.augustā un 1.septembrī, no pulksten 9 līdz 15 "Teikums" kopstrādes telpās, Gustava Zemgala gatvē 78, Rīgā. Pieteikties iespējams līdz 30.augustam šeit.