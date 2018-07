Latvijas vidusskolēni starptautiskā fizikas olimpiādē izcīna trīs bronzas medaļas

Latvijas vidusskolēnu izlase 49. starptautiskajā fizikas olimpiādē 87 pasaules valstu konkurencē izcīnīja trīs bronzas medaļas un vienu atzinību.

Bronzas godalgas olimpiādē izcīnījuši Jānis Hūns (Āgenskalna Valsts ģimnāzija), Vilhelms Cinis un Ingvars Vitenburgs (Rīgas Valsts 1. ģimnāzija). Savukārt Mārtiņš Klevs no Aizkraukles novada vidusskolas ieguvis atzinību. Latviju olimpiādē pārstāvēja arī Olivers Prānis no Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, ziņo AS "Latvenergo" komunikācijas projektu vadītāja Ilvija Līvmane.

"Olimpiāde, kurā šogad piedalījās 396 skolēni, norisinājās divās daļās, un katrā no tām skolēni intensīvi strādāja piecas stundas bez pārtraukuma. Eksperimentālajā daļā tika pētīta elastīgo materiālu tecēšana un iegūtas papīra tranzistoru raksturlīknes, savukārt teorijas uzdevumi bija veltīti gravitācijas viļņiem, neitrīno daļiņām un dzīvo augu fizikālajiem modeļiem," skaidro komandas vadītājs Vjačeslavs Kaščejevs.

Pirms došanās uz Portugāli, komanda pavadīja nedēļu treniņnometnē Rīgā kopā ar ASV un Austrālijas izlasēm, veicot eksperimentus, risinot uzdevumus un kopā pavadot brīvo laiku.

Jaunos fizikas talantus gatavošanās procesā un olimpiādes norises laikā apmācīja un atbalstīja divi mentori – Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes (LU FMOF) asociētais profesors Vjačeslavs Kaščejevs un LU FMOF docents Ģirts Barinovs. No Latvijas kā novērotāja olimpiādē piedalījās arī Latvijas Fizikas skolotāju asociācijas viceprezidente Inese Dudareva. Viņa stāsta: "Mēs ar mentoriem piedalījāmies uzdevumu veidošanā, tulkošanā uz latviešu valodu, kā arī iedziļinājāmies mūsu skolēnu darbos un aizstāvējām to vērtējumus."

49. starptautiskā fizikas olimpiāde norisinājās no 21. līdz 29. jūlijam Lisabonā, Portugālē.

Latvijas dalību skolēnu starptautiskajā fizikas olimpiādē īsteno Valsts izglītības satura centrs, bet komandas sagatavošanu un vadīšanu nodrošināja LU FMOF.