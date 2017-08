Latviski izdota jauna lasāmviela pusaudžiem – 'Vaboļpuika'

Klajā nākusi grāmata pusaudžiem "Vaboļpuika" - stāsts par eksotisku vaboļu slepeno dzīvi Londonā, intrigām un patiesu draudzību.

Britu rakstnieces Mejas Gabrielas (pseidonīms M.G. Leonard) stāstu pusaudžiem, kas aprakstīts 355 lapaspušu biezā grāmatā, laidusi klajā izdevniecība "Pētergailis". Grāmatu no angļu valodas tulkojusi Renāte Kārkliņa un Ieva Kolmane.

"Vaboļpuika" pirmo reizi tika izdota Lielbritānijas izdevniecībā "Chicken House" 2016. gadā un šobrīd ir ieguvusi bestsellera statusu gan savās mājās,gan daudzās pasaules valstīs – ASV, Nīderlandē u.c.

Grāmata ir izdota jau vairāk nekā 40 valstīs un tās uzvaras gājiens turpinās, saņemot nominācijas vairākām Lielbritānijas literatūras balvām, tostarp CILIP Carnegie medaļai un UKLA balvai, kā arī iegūstot prestižo "Branford Boase Award 2017" balvu, kas ik gadu tiek piešķirta izcilam jaunajam autoram par daudzsološāko bērnu grāmatu.

"Vaboļpuikas" stāsts sākas ar to, ka no Londonas Dabas vēstures muzeja vaboļu krātuves telpas noslēpumaini pazudis muzeja zinātnes nodaļas vadītājs Bartolomejs Ketls, Dārka tēvs. Izgaisis no aizslēgtas telpas! Dārks ir spiests pārcelties pie ekscentriskā tēvoča – arheologa Makša, un atklāj, ka blakus dzīvoklī mitinās divi kašķīgi vīreļi un milzīgs daudzums vaboļu. Drīz atklājas, ka vaboles ir pavisam neparastas. Tās ir neticami saprātīgas retu sugu vaboles un viena no tām kļūst par Dārka draugu. Bet, kāds sakars vabolēm ar tēva nozušanu un nežēlīgo Lukrēciju Kateri, kura modes aksesuāru izgatavošanā izmanto cietspārņus? Tas atklāsies, ja Dārks un viņa draugi būs pietiekami drosmīgi, lai turpinātu meklēšanu!

Grāmatas autore par šī stāsta tapšanu atklāj: "Kopš mazotnes esmu baidījusies no visiem rāpojošiem radījumiem. Vēlāk uzzināju, ka mēdz būt arī skaistas, spilgtu krāsu, pat zelta vaboles, ir vaboles, kas ir ļoti stipras vai izšļāc skābi. Kopš iepazinu, cik fantastiskas mēdz būt vaboles, es pārstāju no tām baidīties un nolēmu uzrakstīt piedzīvojumu grāmatu par vabolēm, kurā tās ir labie varoņi".

Lasītāju ērtībām grāmatas beigās ir īsa entomologa vārdnīca, kas palīdzēs orientēties vaboļu un kukaiņu nosaukumos. Drīzumā sekos triloģijas 2. daļa "Vaboļu karaliene" un 3. daļa "Vaboļu kauja".