Laužam stereotipus: īpašā bērna mamma dalās pieredzē, ko stāstīt par citādajiem

Nemetiet plinti krūmos, ja sākumā iet grūtāk un īstie vārdi kavējas, un pa vidu iemaisās kāds nepareizais vārds. Man arī prasīja laiku izravēt šo to no savas leksikas un arī es vēl tikai mācos, kā savas nezināšanas dēļ neaizskart cilvēku, tā saka Hermaņa mamma Anete Bendika.

Anete jau iepriekš ar "Cālis" lasītājiem ir dalījusies pieredzē, kā pasaulē nāca Hermanis, šo stāstu atradīsi šeit, bet šajā reizē savā blogā "Esunmees" viņa dalās pārdomās, ieteikumos, kā sabiedrībā lauzt stereotipus par to, kas ir atšķirīgs no citiem, kā bērniem stāstīt par citādajiem vienaudžiem.

"Pateicoties lieliskiem cilvēkiem, kuri ir cīnījušies un cīnās par invalīdu tiesībām, iekļaujošo izglītību un sabiedrību, mūsu bērni aizvien biežāk sastop un sastaps cilvēkus ar īpašām vajadzībām. Mūsu bērni viņus satiks pirmo reizi un viņiem būs daudz jautājumu, jo tādi viņiem ir par visu. Viņu interese par dzīvi un pasauli, kas izpaužas caur šiem jautājumiem, virza viņu attīstību un personības veidošanos. Jautājumi ir visa sākums.

Grūtības sākas, kad šie jautājumi prasa pieaugušo atbildi. Pieaugušie mulst no bērnu tiešuma un tematu lieluma izvēles, īpaši par tēmām – sekss, kā rodas bērni, nāve, īpašās vajadzības. Mulsums rodas, jo pašam šis temats var šķist sarežģīts un "bērnam nepiemērots", tomēr visi temati ir dabiska dzīves sastāvdaļa, tādēļ jārunā par to vien būs.

Turpmāk mēģināšu pa punktiem ieteikt, kā risināt sarunu par cilvēkiem, kuri no mums atšķiras. Ieteikumi apkopoti gan no manas, gan citu pieredzes. Tomēr vēlos jau sākumā piebilst, ka pati, šķiet, esmu uzkāpusi uz gandrīz visiem grābekļiem šīs tēmas sakarā, jo vēl aizvien mācos to, par ko pieņemts nerunāt. Ir pieņemami kļūdīties, bet vēl labāk ir kļūdu pamanīt un izlabot.