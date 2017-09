Leļļu teātrī oktobrī gaidāma pirmizrāde – draudzības stāsts 'Naksitrallīši'

8. oktobrī ar igauņu rakstnieka Eno Rauda darba "Naksitrallīši" iestudējumu Latvijas Leļļu teātrī debitēs režisore Laura Čaupale, papildinot repertuāru ar aizraujošu draudzības stāstu bērniem no trīs gadu vecuma.

Eno Rauds naksitrallīšus radījis 1975. gadā, tomēr Latvijas bērnus šī grāmata sasniedza 90. gadu sākumā, kļūstot par neatņemamu literārās pieredzes sastāvdaļu lielākajai daļai 80. un 90. gados dzimušo.

Par savām attiecībām ar šo darbu stāsta izrādes režisore: "Esmu no tās paaudzes, kas ir uzaugusi ar šo grāmatu. Jau bērnībā mani aizrāva tās absolūti brīnumainā pasaule, kurā visu var atrisināt ar visneticamākajām metodēm. Arī izrādē mēs meklējam šo brīnumu, jo lietas, kas notiek grāmatā, ir neiespējamas, piemēram, paņemt spirāli un iztvaicēt ezeru. Viena no izrādes tēmām ir tā, ka brīdī, kad liekas, ka neko vairs nevar darīt – padomā vēlreiz. Par to, ka ir jāuzticas saviem spēkiem un jāpieņem lēmumi.

Eno Rauds ir izdarījis labu darbu, radot šos vīriņus, jo tas balanss ir brīnišķīgs. Ķērpjbārdis, kurš ir tāds lēns dabas bērns, mēs viņu taisām kā tādu, kam ir diezgan vāja humora izjūta, kurš visu uztver ļoti nopietni. Tad ir Uzrocis – ārkārtīgi jūtīgs, emocionāls, puisis ar trauslu dvēseli, kurš cīnās ar savu vientulību, kā nu prot. Un Puszābaks, kas ir totāls nervu kamols, kam viss notiek ļoti ātri. Taču kopīgs viņiem ir tas, ka viņus neatstāj vienaldzīgus citu bēdas, viņiem visiem ir laba sirds un kopīga humora izjūta. Un viņi visi ir darītāji.

Tas, ko es saprotu tagad kā pieaudzis cilvēks, ir stāstā ierakstītā tēma par draudzības spēku, par to, kas vispār tā draudzība ir un kā tā rodas, kā to nosargāt. Kā tikt galā ar problēmsituācijām, kad tev pēkšņi nepatīk tas, ko tavs draugs dara. Un cik svarīgi ir atrast savējos un turēties kopā. Savukārt otra līnija ir par rīcību un rīcības sekām, ar ko mēs saskaramies katru mīļu sekundīti. Ka ir lietas, kuras tu nevari dabūt atpakaļ – laiku, iespējas un pateiktu vārdu. Tas varbūt izklausās sarežģīti, bet šīs tēmas ir vienlīdz aktuālas gan bērniem, gan vecākiem."

Aktieru Miķeļa Žideļūna, Edgara Kaufelda un Artūra Putniņa vadībā arī 21. gadsimta bērniem būs iespēja iepazīties ar leģendāro vīriņu trio, sekojot līdzi Ķērpjbārža, Puszābaka un Uzroča neticamajiem piedzīvojumiem, glābjot pilsētu no briesmām. Balstoties uz Edgara Valtera ilustrācijām, naksitrallīšu gaitas skatuves valodā palīdzējis ietērpt scenogrāfs Toms Grīnbergs, māksliniece Māra Liniņa un komponisti Pēteris un Aija Pāsi, stāsta teātra Mārketinga un komunikāciju nodaļas vadītāja Rūta Petrauska.

Izrāde Latvijas Leļļu teātra Mazajā zālē skatāma 8. un 19. oktobrī, 16. un 23. novembrī.