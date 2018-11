'Leny Tomy Factory' dibinātāja par to, kā palaist bērnu pieaugušo dzīvē

Liene Andersone ir bērnu apģērbu zīmola “Leny Tomy Factory” dibinātāja un trīs bērnu māmiņa. Divas no viņas atvasēm ir pieaugšas, un sieviete raidījumam “Māmiņu klubs” atzīst, ka, lai palaistu bērnu lielajā dzīvē ir nepieciešams pārvarēt savas iekšējās bailes.

Lienes vecākajam dēlam Matīsam ir 21 gads, un viņa māsa jau mācās 12. klasē. Liene atzīst, ka viņai patīk būt mammai, kuras bērni jau ir izauguši, taču, neskatoties uz to, sievietei pietrūkst laiks, kad bērni bija vēl pavisam mazi. “Jāatzīst, ka man pietrūkst tie mazie, kas saņurcās un ieņurcās klēpī,” viņa atklāj.

“Leny Tomy Factory” radītāja stāsta, ka dažreiz ir pavisam dīvaina sajūta, apzinoties, ka lielā ģimenes ligzda ir palikusi mazāka, jo lielie bērni ir devušies savās dzīves gaitās. “Mums ir palicis mazais bērns Tomass, kuram ir 10 gadi. Ja mēs visu laiku dzīvojām kā daudzbērnu ģimene, tad tagad pēkšņi saprotam, ka mums ir tikai viens bērns,” viņa smejas.

Kaut bērnu atdalīšanās no ģimenes ligzdas un došanās lielajā pasaulē ir normāls process, no kura vecāki, lai cik ļoti viņi vēlētos, nespēj izbēgt, bieži vien tas sagādā lielas grūtības. Liene atklāj, ka arī viņai tas nav nācies viegli. Sieviete uzsver, ka galvenais ir pārvarēt savas iekšējās bailes un uzticēties bērnam: “Ir jāpārvar savas iekšējās bailes un jāsaprot, ka viņš darīs visu to labāko, gluži tāpat kā tu esi darījis visu šo laiku.”

Pieaugšu bērnu audzināšana atšķiras no tās, ko pierodam praktizēt, kad viņi vēl bija maziņi. Tagad taviem berniem ir nepieciešama cita veida pieeja. Piemēram, Liene stāsta, ka tā vietā, lai savus lielos bērnus pamācītu, sieviete viņos vairāk ieklausās. “Tāpat es noteikti nekontrolēju un cenšos neiejaukties viņu lēmumos,” papildina Liene.