Lieldienās ģimenes ar bērniem aicina uz bezmaksas kino seansiem

Kinoteātris "K.Suns" gaidāmajās Lieldienu brīvdienās ģimenes ar bērniem aicina uz bezmaksas kinoseansiem. Filmas tiks demonstrētas ar tulkojumu latviešu valodā, liecina pieejamā informācija kinoteātra mājaslapā.

30. martā pulksten 10.30 un 2. aprīlī pulksten 10.30 varēs noskatīties filmiņu "Zaķis ar rūtainām ausīm" (A kockásfülű nyúl 1977; 71'). Tā būs animācijas īsfilmu programma visai ģimenei (bērniem no četriem gadiem). Populārākais ungāru animācijas simbols – zaķis ar rūtainajām ausīm – dzīvo bēniņos un katru rītu izlien no kofera, paņem binokli un skatās, vai kādam nav vajadzīga palīdība...

30. un 31. martā pulksten 12 būs skatāma animācijas filma visai ģimenei (bērniem no sešiem gadiem) "Degunradzis Otto" (Otto er et næsehorn 2013; 76'). Topers un Vigo ir labākie, un Topers ir slepus iemīlējies meitenē Sillē. Reiz Topers atrod zīmuli, ar kuru uz sienas uzraksta "Es mīlu Silli", bet tad attopas, ka Sille ir viņam aiz muguras, taču... Tavu brīnumu – kad Sille tomēr piespiež Toperam parādīt rakstīto, tas ir pazudis! Un Toperam šķiet, ka noslēpums meklējams zīmulī – tas noteikti ir burvju zīmulis. Lai to pārbaudītu, abi zēni Topera istabā uz sienas uzzīmē degunradzi. Lai nu kā, taču degunradzis nekur nepazūd, bet gan.... atdzīvojas! Puiši to nosauc par Otto, taču paturēt, turklāt vēl noslēpumā, tādu degunradzi mājas trešajā stāvā nebūt nav viegls darbiņš, nemaz nerunājot par barošanu...

30. martā pulksten 13.30 un 1. aprīlī pulksten 14.30 varēs noskatīties animācijas filmu visai ģimenei (bērniem no astoņiem gadiem) "Tālu Ziemeļos" (Tout en haut du monde 2016; 81'). 1892. gads. Pēterburga. Meitene Saša sapņo par Arktiku un pārdzīvo par savu vectētiņu – slavenu polārpētnieku, kurš nav atgiezies no pēdējas ekspedīcijas uz Ziemeļpolu. Meiteni interesē ceļojumi un atklājumi, bet vecāki šo aizraušanos neatbalsta. Viņa nolemj bēgt no mājām un doties vectēva meklējumos.

31. martā pulksten 10.30 un 1. aprīlī pulksten 13.30 tiek piedāvāts noskatīties animācijas īsfilmu programma visai ģimenei (bērniem no četru gadu vecuma) "Cirks Cik-Cak" (Cik – Cak Cirkus 1988) un "Zaķis un slinkais mežsargs" (Ako zajac prekabátil lenivého horára 1985).

31. martā un 2. aprīlī pulksten 13.30 kinoteātrī rādīs pasaku filmu, kas paredzēta bērniem no astoņu gadu vecuma, – "Lotrando un Zubejda" (Lotrandova Zubejda 1996; 106'). Aiz dziļiem mežiem un augstiem kalniem atrodas Čehijas ieplaka. Izņemot godīgus un strādīgus iedzīvotājus, šeit dzīvo arī laupītāji. Visļaunākais no viņiem ir vecais laupītājs Lotrando, kurš, aplaupot ceļotājus, gandrīz nav pamanījis, kā viņa dēls ir izaudzis par jauku, bet neizglītotu jaunekli. Tāpēc viņs nosūta jauno Lotrando uz klosteri, lai vinam tur tiktu iemācītas atbilstošas manieres. Zēns pamazām kļūst par patīkamu jaunu vīrieti, kurš savam mirstošajam tēvam apsola, ka pārņems viņa arodu. Kad vecā Lotrando dvēsele aizceļo uz elli, jaunajam Lotrando pienāk grūti brīži: būdams kārtīgs cilvēks, viņam grūtības sagādā aplaupīt pat visparastāko tirgotāju. Par laimi, viņš satiek mežcirtēju Drnecu un abi aizceļo uz tālo Osmānijas impēriju, kur jau sen tiek meklēts īsts ārsts – cilvēks, kuram vārds sākas ar daktera izglītības saīsinājumu "Dr.", jo tikai tāds cilvēks spēj izārstēt slimo princesi Zubejdu.

Diemžēl mežcirtējs, kura vārds sākas ar burtiem "Dr", no medicīnas nekā nesaprot un pār viesu galvām no Čehijas sāk gūzmēties melni mākoņi. Tomēr princese izrāda negaidītu interesi par mežcirtēja palīgu un par pievilcīgo skaņu, ko sadzird. Par laimi, sultāna pilī ir arī laipnā kundze La Mad, kura ļoti labi zina, kas princesei Zubejdai pietrūks: saules, gaisa un vēl trešā lieta…

1. un 2. aprīlī pulksten 12 varēs noskatīties pasaku filmu visai ģimenei (bērniem no astoņiem gadiem) pēc brāļu Grimmu pasakas motīviem "Ērkšķrozīte" (Dornröschen 2009; 58'). Karaļpārim beidzot piedzimst ilgi gaidītais pirmais bērns. Bet tā kā pilī ir tikai 12 zelta galda piederumu komplekti, karalistes trīspadsmitā feja – par likteni atbildīgā Marūna – uz svinībām netiek ielūgta. Aizvainotā feja uzliek princesei lāstu – savā 15. dzimšanas dienā viņa sadursies ar vārpstiņu un kopā ar visu galmu iegrims miegā uz simts gadiem. Gadi rit, un daudzi drosmīgi prinči mēģina glābt princesi, taču krīt par upuri biezajam ērkšķu krūmu žogam, kas cieši ieskauj pili. Arī karaļnama zirgu puisis Finns uzzina par Ērkšķrozītes nelāgo situāciju un dodas ceļā, lai atbrīvotu princesi no lāsta.

Bezmaksas kinoseansus organizē Kino galerija, Dānijas Kultūras institūts, Slovākijas vēstniecība Rīgā, Francijas institūts Latvijā, Gētes institūts Rīgā, Čehijas vēstniecība Rīgā.