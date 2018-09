Likvidēt bērnunamus ir gandrīz neiespējami, uzskata mūziķis Kaspars Markševics

Aizvien vairāk tiek runāts par to, vai un kā Latvija varētu pilnībā likvidēt bērnunamus. Kaut Eiropā daudzās valstīs šāda sistēma jau pastāv, viedokļi par to, vai kas tāds iespējams arī pie mums, dalās. Par to, vai, viņaprāt, Latvijā būtu iespējams pilnībā likvidēt bērnunamus, raidījumā "Sieviete.Personīgi" stāsta mūziķis Kaspars Markševics, kurš pats uzaudzis bērnunamā.

Kaspars uzskata, ka no bērnunamiem kā mītnēm tikt vaļā ir gandrīz neiespējami. "Lai kādu sistēmu mēs apakšā ģenerētu, ir virkne bērnu, kurus nevar paņemt, kurus nevar adoptēt. Tāpat ir ļoti daudz bērnu, kurus, lai cik skarbi tas skan, nevienam nevajag. Viņi ir sistēmas bērni," viņš skaidro. Tajā pašā laikā mūziķis uzsver, ka mērķis – atbrīvoties no bērnunama kā saukļa – nāk no Eiropas, jo tieši šajā kontinentā daudzās valstīs šādu iestāžu vairs nav. Vien nosaukuma maiņa, bērnunamu pārdēvējot par sociālo māju, kā tas ir izdarīts daudzviet, nebūt neko nemaina.