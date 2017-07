Mācīties spēlējoties: prasmes, ko mazulis apgūst rotaļājoties

Bērni mācās ik uz soļa – pēc piedzimšanas tie redz un sāk lietas sajust, pēc tam veido savu izpratni par tām, taču ar laiku klāt liekama emociju izpaušana un rotaļāšanās ar mantām. Izrādās, ka rotaļlietas ne tikai palīdz bērnam atpūsties un gūt izklaides sajūtu, bet arī dažādos vecumos apgūt attīstībai nepieciešamās prasmes.

Spēlēšanās ar rotaļlietām ir vitāli nepieciešama gan pāris mēnešus veciem ķipariem, gan arī pirmsskolas vecuma bērniem. Rotaļājoties bērni apgūst dažādas prasmes, par kurām pieaugušie pat reizēm nenojauš, taču šajā jautājumā uzsvars jāliek uz "vecumam atbilstošām" spēļmantiņām.

Mazuļiem līdz sešu mēnešu vecumam svarīgi ir būt iesaistītiem apkārt notiekošajā, justies absolūtā komfortā un kārtīgi izgulēties. Visu šo triju komponentu apvienojums meklējams "mazuļu spēļu laukumiņos" jeb nelielā taisnstūrveida sedziņā, kura klājama uz zemes un pāri liekams spēļmantiņu loks.

Šajā laukumiņā mazulis var spēlēties gan, guļot uz vēdera, gan arī, cenšoties apsēsties. Bērniņam nebūs garlaicīgi ne uz mirkli, jo gandrīz viss nepieciešamais ir rokas stiepiena attālumā, īpaši mantiņas, kas karājas virs galvas. Bezbēdīga dzīve – paguli, paēd un spēlējies!

Šādas spēļmantiņas palīdz bērnam mācīties satvert lietas, kā arī attīstīt sensorās un motorās spējas. Tāpat bērniņš attīsta zinātkāri par līdz šim nesastaptām lietām.

Foto: Shutterstock

Zobu augšanas process mazajam ir kaut kas vēl nezināms un nepieredzēts, tāpēc, kad sāk augt pirmie piena zobi, itin visu gribas likt mutē un pagrauzt. Šim nolūkam ir speciālas rotaļlietas un grabulīši, kas pasargās mazuli no dažādu nepiemērotu priekšmetu likšanu mutē. Parasti šīs mantiņas izceļas gan ar spilgto krāsu, gan arī skaņu (iekšā esošajiem graudiņiem).

Esošā skaņa un uzkrītošās krāsas palīdz mazulim skaidrāk atšķirt apkārtējos priekšmetus, kā arī attīsta spēju vienlaicīgi gan redzēt, gan arī likt rokām kaut ko paņemt.

Vecuma posmā no sešiem līdz 24 mēnešiem bērniņš sāk pa īstam spēlēties ar mantām, jo pirms tam mazulis tikai tur rotaļlietas rokās un liek mutē. Viena no mantiņām, kas palīdz attīstīt izpratni par formu un izmēru atšķirībām, ir krāsainais apļu tornītis vai arī jebkas, kurā kraujamas mantas uz augšu (no lielākās uz mazāko). Šīs "spēlītes" pareizai veikšanai, mazajam jāpieliek gan motorās, gan kognitīvās spējas.

Šādas spēļmantiņas attīsta ne tikai vizuālo uztveri, bet arī telpiskumu. Tāpat bērns aptver to, ka viens priekšmets var būt gan lielākos, gan mazākos izmēros un formās, kā arī mācās turēt savu ķermeni, kamēr cenšas salikt rotaļlietu torni.

Foto: Shutterstock

Lielisks paņēmies, kā no mazotnes bērnam mācīt matemātiku un atvieglot ilgo sēdēšanu pie mājas darbiem, ir ļaut rotaļāties ar mantām, kuru komplektā ir vairāki vienādi elementi, piemēram, četri trijstūri, divi apļi, pieci kvadrāti u.c. Bērniņš jau no mazotnes sāks aptvert, kāda nozīme dzīvē ir saskaitīšanai un dalīšanai.

Kad mazulis sasniedzis gada vecumu, parasti ir apgūti tā brīža primārie dzīves stūrakmeņi – rāpošana, mazu solīšu likšana u.c. Tāpat bērns sāk aptvert krāsas, attiecīgi spēt priekšmetus dalīt ne tikai pēc formu atšķirībām, bet arī šī faktora. Šis ir īstais laiks, lai liktu lietā visiem mīļos Lego klucīšus.

Sākumā vajadzētu bērnam dot spēlēties ar lielizmēra klučiem, jo tad tev būs mazāk jāuztraucas par bērna drošību. Klucīšu likšana tiek ļoti pozitīvi vērtēta, jo palīdz bērnam attīstīt fantāziju, veidojot dažādus priekšmetus, un radošo domāšanu.

Foto: Reuters/Scanpix

24 līdz 36 mēneši jeb vecuma posms no diviem līdz trim gadiem ir īstais laiks, kad ķerties klāt burtiem un cipariem. "Sausā" veidā bērni var atteikties mācīties šīs vienkāršās un nepieciešamās lietas, tāpēc tev talkā var nākt, piemēram, spēļu vilcieniņi, uz kuriem rakstīti burtiņi.

Kad burti jau nedaudz būs apgūti, vari dot mazajam dažādus uzdevumus, kurus izpildīt, piemēram, izjaukt visu vagoniņu un salikt atpakaļ pareizā secībā. Šo, protams, var mācīt arī vēl mūsdienīgākā veidā, dodot spēlēties ar mantām, kuras atskaņo burtus. Šādā veidā bērns mācās apvienot gan spēju uztvert valodu un ritmu, gan arī klausīties.

Bērni cenšas līdzināties tiem, kurus redz sev apkārt. Ar laiku meitenēm var rasties vēlme pašiverēties pa mammas drēbju skapi, bet puišiem - uzzināt, kas glabājas tēta darba rīku kastē. Rotaļlietas, kuras ir vērstas uz dažādu profesiju vai nodarbošanos skaidrojumiem, palīdz bērnam attīstīt vienkāršas prasmes, piemēram, kreativitāti. Tāpat šādas spēļmantiņas bērnā vieš pārliecību par sevi.

Atceries, ka iepriekšminētās mantas vari pielāgot tieši savam mazulim, kā arī izveidot kādu rotaļlietu pēc šī piemēra pats. Gan tu, gan mazais būsiet priecīgi!



Rakstā apkopota informācija no "Momjunction".