Mājās putekļu ērcītes un bērns: kā mazināt iespējamos alerģijas riskus

Istabas putekļi, mājas ērcītes (MPĒ) ir sīkas, mikroskopiskas zirnekļveidīgas radības. Tās ir vienas no galvenajām astmas un alerģisko simptomu izraisītājām visā pasaulē. Ar neapbruņotu aci tās nav redzamas. Putekļu ērcītes izvairās no gaismas. Tāpēc tās cenšas paslēpties matraču, spilvenu, mīksto mēbeļu, paklāju, drēbju un gultas veļas iekšējās audumu šķiedrās, mīkstajās rotaļlietās, autosēdekļos. Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti īpašā materiālā vecākiem skaidro, kā atbrīvoties no šīm ērcītēm, lai mazinātu mazuļu iespējamo alerģijas risku.