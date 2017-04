Fibi Kanisto no ASV un viņas seši dēli piedalījušies labdarības akcijā – speciāli audzējuši garus matus, lai vēlāk, kad tie būs pietiekami atauguši, varētu nogriezt un nodot bērniem, kuri slimo ar vēzi, un viņiem varētu pagatavot parūkas.

Zēni, pacietīgi paciešot vienaudžu izsmiešanu, vairākus gadus negrieza matus, lai palīdzētu slimajiem bērniem.

Fibi ģimenē aug septiņi bērni – 10 gadus vecais Andrē, astoņus gadus vecie dvīņi Sailas un Emersons, piecus gadus vecie trīņi Herbi, Rīds un Deksters, kā arī divus gadus vecā meitiņa Māra Teilore.

Kā "Huffington Post" pastāstījusi daudzbērnu mamma, iemesls, kādēļ matu audzēšana kļuvusi par ģimenes lietu, ir ļoti vienkāršs un personisks – viņas draudzenes dēls pirms trīs gadiem nomiris no vēža. Šis zēns bijis arī draugs un vienaudzis viņas dēliem Sailasam un Emersonam. Gada garumā pēc puisēna nāves trīs Fibi vecākie dēli ļāvuši saviem matiem augt, un pirmajā drauga nāves gadadienā viņi nogriezuši matus. Pieminot mirušo draugu, nodevuši tos labdarībai.

Kopš tā laika akcijā piedalās visi Fibi dēli. Un, pēc viņas vārdiem, tam nepieciešams ne mazums vīrišķības un pacietības – zēnus pastāvīgi vienaudži izsmej un pat pieaugušie garo matu dēļ uz viņiem norāda "kā meitenēm". Īpaši no izsmiešanas cietis viens no Fibi dēliem. "Pēdējos pāris mēnešus mums ar viņu bija daudz sarunu par šo situāciju, bez asarām neiztika. Tomēr beigu beigās viņš spēja klasesbiedriem paskaidrot, kāpēc viņš negriež matus, un daži no viņiem dēlu lika mierā," stāsta Fibi. Kopumā, pēc viņas teiktā, dēliem izdevies "uzaudzēt biezu ādu" un nepievērst uzmanību citiem, atceroties par to, kādēļ viņi to dara.

24. aprīlī visa ģimene devās pie friziera un svinīgi safrizējās, turklāt frizieres, atbalstot labdarības akciju, to darīja bez maksas un ārpus sava darba laika. Kopumā visai ģimenei parūku pagatavošanai izdevās nodot piecus metrus matu. Piecus gadus vecie trīņi matus grieza pirmo reizi savā dzīvē, vecākais dēls – Andrē – matus audzēja gada garumā, bet dvīņi – divus gadus. Savukārt pati Fibi nebija tos griezusi trīs gadus.

Mazulīte Māra akcijā pagaidām nepiedalās, jo viņas matiņi vēl ir pavisam īsi, bet, pēc Fibi teiktā, viņa vērojusi procesu, kā matus griež brāļiem, un bijusi saviļņota. Zēni jau plāno, kā pēc pāris gadiem atkal dosies matus nogriezt, un kopā ar viņiem to darīs arī mazākā māsa. "Es lepojos ar viņiem. Man patīk, ka viņi vēlas palīdzēt citiem bērniem. Viņi jau apspriež, cik gadus vajadzēs, lai matus ataudzētu līdz nākamajai reizei," stāsta Fibi.