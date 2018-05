Mamma veikalā iegādājas trūcīgajām ģimenēm paredzētu putru; tirgotāji atzīst kļūdu

Kāda mamma pirms dažām dienām tirdzniecības tīkla "Maxima" veikalā savam mazulim iegādājusies "Milupa" septiņgraudu putru, un mājās pamanījusi, ka uz pakas ir zīmīte, kas apliecina, ka putru paredzēts nodot trūcīgajām ģimenēm un to tirgot nemaz nedrīkst. Lai gan tirgotāji sākotnēji esot nolieguši šādu iespējamību, ka veikala plauktos būtu nonākusi šāda produkcija, veicot izmeklēšanu, secināts, ka patiešām – cilvēciskas kļūdas dēļ – tā tas arī gadījies.

Dārta Kaņeptīte feisbukā ievietoja ziņojumu: "Vai kādai māmiņai ir saglabājies čeks no veikalā "Maxima" (Vienības gatvē, Rīgā) ar pirktu "Milupas" septiņgraudu putru? Situācija tāda – iegādājāmies "Maximā" šo putru, bet izrādījās, ka uz tās ir uzlīme, ka šī putra pienākas trūcīgajām personām un to ir aizliegts tirgot! Čeka man nav, jo to nepaņēmu, taču maksāju ar karti (līdz ar to var pierādīt, ka pirkums ir bijis).

"Maxima" šobrīd apgalvo, ka tādu putru vispār netirgo un, kopš es publicēju ierakstu feisbukā, šo putru ir izņēmuši no plauktiem!

Es jūsu čeku nesaukšu par savējo un nevienam nemelošu! Vajag tikai pierādījumu, ka viņi ir tirgojuši šādu putru!"

Sazinoties ar satraukto mammu, viņa apliecināja, ka par situāciju ziņojusi gan tirdzniecības tīklam, gan Labklājības ministrijai un Valsts ieņēmumu dienestam, kurš portālam "Cālis" norādīja, ka šāda jautājuma risināšana nav iestādes kompetencē.

Komentē SIA "Maxima Latvija" komunikācijas vadītāja Liene Dupate-Ugule:

"Uzņēmums "Maxima Latvija", sazinoties ar pircēju, veicot padziļinātu pārbaudi un precizējot veikalu, kur iegādāts produkts, kā arī produkta sērijas numuru un derīguma termiņu, noskaidroja, ka cilvēciskas kļūdas dēļ SIA "Nutricia", kas ir "Milupa" putras izplatītājs, piegādāja vienam "Maxima" veikalam piecus produktus, kas bija paredzēti labdarības organizācijai. SIA "Nutricia" atvainojas visiem "Maxima" klientiem par radušos pārpratumu un sola, ka šādas situācijas nākotnē vairs neatkārtosies.

Uzņēmums "Maxima" Latvija ir atvainojies savai pircējai un sakām paldies par vērību un pārpratuma atrisināšanu."