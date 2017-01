Martā Rīgā norisināsies starptautisks profesionālo teātru festivāls bērniem un jauniešiem 'Eju meklēt!'

Foto: Publiciātes attēls

No 9. līdz 12. martam Rīgā un Pierīgā norisināsies festivāls "Eju meklēt!", piedāvājot iespēju iepazīties ar profesionālu teātru programmu no Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Izraēlas un Latvijas. Izrādes iestudētas bērniem un jauniešiem vecumā no viena līdz 18 gadiem.