Kopumā marta mēnesī Rīgas bāriņtiesa, pamatojoties gan uz pašvaldības policijas, gan citu institūciju sniegto informāciju, vienpersoniski pieņēmusi lēmumu par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem 12 gadījumos, šķirot no ģimenēm 15 bērnus. Šajā pašā laikā pagājušajā gadā tika pieņemti 10 šādi lēmumi un šķirti 12 bērni. Diemžēl aprīļa mēnesis sācies tikpat nemierīgi, jo pagājušā gada aprīlī kopumā tika pieņemti 7, bet šogad pirmajā aprīļa nedēļā jau 6 vienpersoniskie lēmumi.

Arī pēdējo notikumu rezultātā, kuri izskanējuši medijos, bāriņtiesa ir pieņēmusi vienpersoniskos lēmumus par bērna aizgādības tiesību pārtraukšanu vecākiem – par sievieti, kura sastapta pie veikala alkohola reibumā ar mazu bērnu, un par kādu māti, kura pēc izglītības iestāžu darbinieku lūguma atteikusies iet pakaļ bērnam uz skolu, jo atradusies mājās alkohola reibumā, turklāt ar mazu bērnu.

Diemžēl vairākos gadījumos papildus alkohola lietošanas problēmām tika konstatēta arī vardarbīga uzvedība pret dzīvesbiedru bērnu klātbūtnē vai pret pašiem bērniem. Vienā gadījumā vecāku un pusaudža konfliktējošo attiecību dēļ pusaudzis izteicis vēlmi uzturēties aprūpes iestādē, jo vecāki mājās ir emocionāli vardarbīgi, un pusaudzis baidās no tēva, ka viņš varētu kļūt arī fiziski vardarbīgs. Bāriņtiesa atgādina, ka vardarbība ģimenē – ne fiziska, ne emocionāla, ne seksuāla nav pieļaujama.

Vienpersoniskiem lēmumiem ir pagaidu raksturs, un to mērķis ir novērst būtisku apdraudējumu bērna veselībai un dzīvībai, kas ir konstatēts tieši uz to brīdi. Kamēr ir spēkā vienpersoniskais lēmums, tikmēr bērns atrodas krīzes centrā vai pie radiniekiem, kuri ir spējīgi parūpēties par bērnu. Vienpersonisko lēmumu bāriņtiesa pārskata pēc 15 dienām, kad trīs bāriņtiesas locekļi koleģiāli lemj par pārtraukto aizgādības tiesību iespējamo atjaunošanu vecākiem. Pa šo laiku bāriņtiesa pieprasa informāciju no citām institūcijām, veic pārrunas ar vecākiem, apseko dzīvesvietu, izvērtē, vai vecāki ir vērsti sadarboties ar sociālo dienestu savu problēmu risināšanā utt.. Ja bāriņtiesa neatjauno vecākiem aizgādības tiesības, tad bērns nonāk pie aizbildņa, audžuģimenē vai aprūpes iestādē, bet vecākiem ir jādara viss, lai novērstu bērna aizgādības tiesību pārtraukšanas iemeslus. To, cik ātri tas notiks, ir atkarīgs no pašiem vecākiem, problēmu apzināšanās un vēlmes tās risināt.

Rīgas bāriņtiesa aicina vecākus būt atbildīgiem un rūpēties par saviem bērniem, viņu drošību un uzraudzību, kā arī aicina līdzcilvēkus arī turpmāk būt modriem un ziņot par bērnu tiesību pārkāpumiem, informējot bāriņtiesu vai policiju.