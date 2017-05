Mazā aptieciņa ceļojumiem ar bērnu: pret nelabumiem, bailēm un sāpēm

Lai kā gribētos ieplānot ideālo ceļojumu ar bērnu, kurā mazulim negadīsies nekādas veselības problēmas, dzīve bieži ievieš savas korekcijas. Piemēram, automašīnā visi aizrautīgi bauda skaistas kalnu ainavas, bet mazulim no asajiem ceļa līkumiem paliek slikta dūša, vai diena karstā saulē un ūdenī beidzas ar kakla sāpēm un augstu temperatūru.

Kur nu vēl kukaiņu kodumi, saules apdegumi, vēdersāpes un citas kaites. Lai pēkšņa bērna slimība nepārsteigtu kā auksta duša, Rīgas Homeopātiskās aptiekas farmaceits Jānis Ventiņš gan ceļojot ar draugiem, gan mazo dēlu, vienmēr līdzi ņem nelielu aptieciņu ar dabīgiem ārstniecības līdzekļiem, kas kalpo kā ātrā palīdzība kritiskās situācijās. Kas tajā iekšā un kā to gudri izmantot?

Kondicionieru angīnas

Jebkurš ceļojums, īpaši ar pārlidojumiem, laika maiņu, negulēšanu, izsišanu no ierastā ritma organismam ir zināms stress, īpaši bērnam. Daudzi vecāki taču zina stāstu – no rīta jādodas uz lidostu, bet naktī bērnam pēkšņi uzlec 38 grādu temperatūra. Ja iespējamo saslimšanu pieņem kā realitāti un tai mazliet sagatavojas, ceļojumā būs vieglāk gan vecākiem, gan bērniem.

Pārāk dzesēts auto vai viesnīcas istaba, auksts ūdens apvienojumā ar karstu sauli bērniem ceļojumā nereti var izraisīt kakla sāpes vai tā sauktās caurvēja angīnas, ko provocē aukstums un straujas temperatūras svārstības. Efektīvs palīgs šādiem gadījumiem ir homeopātiskais preparāts – kalcija sēra savienojums. Pēkšņām iesnām un saaukstēšanās ar augstu temperatūru un nespēku – ir savi komeopātisko preperātu kompleksi, bet to tad vaicā aptiekā. Protams, vecākiem uzmanīgi jāseko bērna veselības stāvoklim un nepieciešamības gadījumā jākonsultējas ar ārstu.

Foto: Shutterstock

Ja miegs bēg vai bail no lidojuma

Ceļojuma gaidās bērniem nereti ir grūti aizmigt, bet garākos ceļojumos bezmiegu izraisa laika zonas maiņa. Ja mazo uztrauc tas, ka jāguļ svešā vietā, homeopātisko līdzekļu klāstā ir atrodams komplekss ar nomierinošu iedarbību, tā sastāvā ir auzas. Savukārt, ja vienkārši ir grūti iemigt, miegs bēg, var izvēlēties īpašus graudiņus, kas uzlabo miega kvalitāti. Arī tos vaicā aptiekā.

Ja bērnam domas par gaidāmo lidojumu rada bažas, Ventiņš no prakses zina, ka šādās situācijās labi palīdz no dažādiem savvaļas augiem pagatavotās Baha ziedu esences. Tieši pret lidošanas bailēm īpaši efektīva ir pērtiķmutītes (Mimulus) esence – viena pati vai kopā ar populāro Piecu ziedu formulu, kas kalpo emocionālā līdzsvara atgūšanai dažādās stresa situācijās.

Pret nelabumu auto

Pat visskaistākais ceļojums nebūs pārāk patīkams, ja bērnam mašīnā no šūpošanās kļūst slikta dūša. Līdztekus zināmajām metodēm skatīties uz ceļu taisni priekšā, elpot svaigu gaisu, pirms braucien daudz neēst u.c. Ventiņš iesaka bērnam iepriekš sagatavot ūdeni, kuram pievienoti speciāli graudiņi, kas gatavoti no dažādiem augiem un nomierinoši iedarbojas uz vestibulāro aparātu, noņem slikto dūšu un reiboņus. Lai bērns to malko, bet precīzāk par šo kompleksu uzzināsi aptiekā.

Foto: Shutterstock

Vemjamrieksts pret sliktu dūšu

Vienalga, ceļojot uz tuvām vai tālām zemēm, vai tepat pa Latviju, sāpošs vēders, nelaba dūša no saindēšanās ar pārtiku var gadīties visur. Sliktas dūšas gadījumā homeopātija ārstē ar augu preparātiem, kuru lietošana uzturā var izraisīt vemšanu, piemēram ar vemjamo riekstu.

Ja ceļojums ved uz Austrumu zemēm, kur nereti vēdera darbību no ritma izsit sarežģīti ēdieni un tajos esošie mikrobi, aptieciņā drošībai var ielikt preperātu kompleksu, kura sastāvā esošā vērmele un arsēns mazina pārtikas saindēšanās simptomus.

No kukaiņu dzēlieniem glābs... pats kukainis

Bites, lapsenes un citu kukaiņu dzēlieni sāp gan lieliem, gan maziem. Īpaši nepatīkami, ja tam pievienojas alerģiska reakcija ar tūsku, nātreni un citām pazīmēm. Sāpes, apsārtumu, pampumu ārstē ar preparātu, kas pagatavots no bitēm. Tas noņems nepatīkamos simptomus arī pēc mazuļa vakcinācijas, odu, dunduru dzēlieniem, stimulējot organisma paša spēju tikt galā ar "dzēliena" radīto problēmu.

Foto: Shutterstock

Pret saules dūrienu un apdegumiem

Ceļojot ar bērnu uz dienvidu zemēm, aptieciņā noderīgs būs preparāts, kas palīdz pret saules apdegumiem, jo bērna maigā āda, lai cik rūpīgi sargāta ar pretiedeguma krēmu, var viegli ciest. Šādos gadījumos labi noderēs zemestauku ziede, bet smagākos gadījumos, ja veidojas čūlas – asinszāles, tauksaknes vai kliņgerītes ziede, kas veicina dzīšanu. Saules dūriens ceļojumos piemeklē retāk, bet, ja nu gadās, ieteicams vairākas nedēļas lietot nitroglicerīnu, kas veicina organisma spējas atveseļoties.

Ūdens un saules peldes bieži pavada herpes vīrusa aktivizēšanās, kas izpaužas kā nepatīkamās un sāpīgās aukstumpumas. Te labs palīgs ārīgai lietošanai būs trejkrāsu vijolītes ziede ar mentolu niezes mazināšanai.

Palīgs smagākos pārgājienos

Ja ceļojumā plānots garāks pārgājiens, vakaros jārēķinās ar smeldzošām kājām vai mugursomu noberztiem pleciem. Ventiņš pats uz savas ādas ir pārbaudījis, ka šādiem gadījumiem ļoti labi noder arnikas ziedes, kas mazina muskuļu un locītavu sāpes, pietūkumu, iekaisumus vai zilumus, un ļauj ķermenim vieglāk adaptēties slodzei. "Pirms laika devos mēnesi ilgā pārgājienā, kas pirmajās dienās manam ķermenim bija tiešām liels šoks – vakaros smeldza visas maliņas. Var teikt, ka arnikas ziede mani izglāba un ļāva pārciest sāpes daudz vieglāk," stāsta Jānis. Arī nejauši ierautu skabargu, brūci vai sastrutojumu ātrāk sadziedēs burvjulazdas vai kliņģerīšu ziede.