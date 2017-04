Mazajai Selīnai jāapgūst ķermeņa līdzsvara noturēšana: lūdz sabiedrības atbalstu

Selīna ir meitene no Mežotnes pagasta. Viņa dzima priekšlaikus un viņai ir nopietnas veselības problēmas, tomēr pēdējos gados ieguldītais darbs nesis augļus un ir cerība, ka meitene pati varēs staigāt. Viņas ģimene lūdz sabiedrības atbalstu, patiesībā nepieciešama pavisam maza naudas summa – 555 eiro, lai Selīna rudenī varētu doties uz atkārtotu delfīnterapijas kursu. Tagad pats galvenais – iemācīties noturēt līdzsvaru.

Lūk, labdarības organizācijai "Palīdzēsim.lv" nosūtīta vēstule no Selīnas mammas par to, kādi uzlabojumi Selīnai ir pēc delfīnterapijas:

"Par Selīnu un delfīniem ir īpašs stāsts. Desmit dienu rehabilitācijas kurss paskrēja nemanot, kad bija jābrauc mājās, Selīna, ļoti gribēja palikt vēl uz desmit dienām, gribēja vēl un vēl samīļoties ar delfīniem, visus sabučot uz atvadām. Mīlestība uz šiem brīnišķīgajiem dzīvniekiem radās jau pirmajā reizē Ukrainā, tad vairāk tika strādāts uz dzirdi, kā arī uz garīgo un emocionālo izaugsmi. Šoreiz pirms kursa sākšanas, apspriežoties ar delfinārija speciālistiem, nolēmām vairāk strādāt ar līdzsvaru un motivēt uz staigāšanu. Papildus delfīnterapijai Selīnai bija arī fizioterapijas nodarbības, nodarbības sensoro sajūtu istabā un Montesori nodarbības. Ja līdz Klaipēdai Selīnai ļoti nepatika vingrot un uz fizioterapiju gāja ar asarām acīs, tad pēc delfīnterapijas kursa viņa pati saka, ka grib vingrot un galvenais, ka tagad viņa saka: "Gribu staigāt!"

Pirmie rezultāti parādījās pirmās nedēļas beigās – uz ceļiem varēja pāriet pāri visai istabai, pirms tam varēja noiet tikai divus trīs soļus. Otrajā nedēļā, turoties pie vienas rokas, pilnā augumā, noiet četrus piecus soļus, negriežoties ap savu asi un nekrītot. Mums tas ir liels sasniegums!

2016. gada oktobra sākumā Selīnai tika veikta muskuļu pagarināšanas operācija, īpašs paldies dr. Bergmanim, novembra sākumā rehabilitācijas kurss Vaivaros, decembra sākumā delfīnterapija ar pozitīvu lādiņu, viss kopā ir devis labus rezultātus.

Foto: Rolfs Vendins

Selīnai liela problēma ir līdzsvara noturēšana, līdz ar to bailes stāvēt bez atbalsta un iet. Ļoti vēlamies doties uz atkārtotu delfīnterapijas kursu septembrī, lai trenētu līdzsvaru, jo noticēt saviem spēkiem palīdz ļoti sāļais ūdens baseinā (vieglāk stāvēt) un izpalīdzīgais delfīns."

Lai Selīna varētu doties uz delfinterapiju Lietuvā, nepieciešami 800 eiro, maza daļiņa no summas ir saziedota, atlikuši vien 557 eiro. Ja vari un vēlies palīdzēt Selīnai, to vari izdarīt šeit.

Selīnas mamma stāsta:

"Mana meitiņa pasaulē ienāca Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā 2010. gada 7. decembrī stipri pirms laika, 29-30 gestācijas nedēļā, 1360 gramus un 39 centimetrus gara, pirms dzemdībām bezūdens periods ilga gandrīz 12 dienas, lai mazajai nobriedinātu plaušas. Šajās divās nedēļās, paliekot bez aizsardzības pret infekcijām, Selīna saslima ar strutaino meningītu. Ceturtajā dienā pēc dzimšanas sākās biežas, dziļas apnoe lēkmes, tāpēc viņu intubēja un uzsāka mākslīgo plaušu ventilāciju. Kaut kādā brīdī smadzenēm pietrūka skābekļa.

Septītajā dzīves dienā mūs pārveda uz Bērnu slimnīcas 8. nodaļu ar svaru 1170 grami, mākslīgās plaušu ventilācijas režīmā, grūtā stāvoklī, ar sliktu termoregulāciju un tendenci uz bradikardiju.

Klīniskā diagnoze:

Neiznēsātība III pakāpe, agrīna neonatāla sepse, strutains meningīts, abpusēja neonatāla pneimonija, foramen ovale, neiznēsāta bērna anēmija, hipoksiski išēmisks galvas smadzeņu bojājums: abpusēja leikomalācija. Sākās cīņa par Selīnas dzīvību, meningīts negribēja atkāpties, tika izmēģinātas arvien stiprākas antibiotikas, kas vēlākā laikā, kā atklājās, atstāja sekas uz dzirdi.

No BKUS Selīnu izrakstīja 27. janvārī ar 2056 gramu svaru un 43 centimetrus garu.

Līdz viena gada vecumam katru mēnesi braucām atrādīties, tika veikti galvas izmeklējumi, paralēli bija jāapmeklē arī citi ārsti, kas vērtēja Selīnas veselības stāvokli, gan acu ārsts, gan bērnu ginekologs, gan konsultācijas Dzirdes veselības centrā, kur arī konstatēja 3-4 pakāpes vājdzirdību.

Pēc izrakstīšanās no slimnīcas katru dienu veicām vingrinājumus, ko iemācīja BKUS mikrologopēds un fizioterapeits, iemācīju visiem ģimenes locekļiem hendlingu, ko slimnīcā mums mācīja Klaudija Hēla, pāris reizes nedēļā braucām vingrot arī pie fizioterapeites Sanitas Dreimanes.

Selīna velties sāka septiņu mēnešu vecumā, līst gada un mēneša vecumā un uz doto brīdi viņa nesēž, nerāpo, nestaigā. Dzirdes centrā tika piedāvāta psihologa konsultācija, kopsavilkumā rakstīts, ka Selīnas lielā motorika jeb ķermeņa kustību attīstība atbilst mazāk nekā sešu mēnešu vecumam. 2012. gada 5. janvārī komisija noteica invaliditāti."