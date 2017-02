Divus gadus vecās Līvas mamma dalās ar pieredzi, ko tas nozīmē, ja bērnam ir piena alerģija:

"Līvai gada vecumā, precīzi viņas gada jubilejas dienā, uzstādīja diagnozi – piena alerģija. Ļoti stiprā formā, un pat mazākās piena pilītes kontakts ar ādu viņai izsauc spēcīgu reakciju – attiecīgā vieta pāris sekunžu laikā noklājas ar nātrenes izsitumiem. Piena olbaltumvielām saskaroties ar gļotādu, t.i., kādu no piena produktiem vai pienu lietojot iekšķīgi un nenoreaģējot gana laicīgi, reakcija būs letāla, jo organisms reaģēs ar spēcīgu tūsku elpvados.

Gada vecumā Līva ļoti atturīgi un ar lielām aizdomām skatījās uz jebkuru piedāvāto papildu ēdienu, jo līdz tam 90 procenti no ēdienreizēm tika nodrošināti ar mammas pienu. Kopš mammas pienu vairāk nebija iespējams nodrošināt un kļuva skaidrs, ka arī piena produkti un produkti ar mazāko piena olbaltumvielu saturu ir kategoriski jāizslēdz no ēdienkartes, pārņēma viegla panika, kā gan nodrošināt Līvai sabalansētas ēdienreizes.

Izmēģinot ēdienkartē iekļaut graudaugus, dažādus dārzeņus, nācās secināt, ka no gandrīz jebkura dārzeņa un visiem graudaugiem Līvas organisms reaģē noraidoši, signalizējot ar spēcīgu niezi. Pie diagnozes "atopiskais dermatīts" tikām ļoti ātri. Bija sajūta, ka neeksistē tāda produkta, no kā bērnam nebūtu alerģija. Pilnīgi neticamu sakritību dēļ Līvas ārstējošā ārste mūs saveda kopā ar Bērnu slimnīcas fondu, kura spēkos, pateicoties ziedojumam, bija Līvas dzīves kvalitāti no apaļas "nulles" pēkšņi pārvērst "desmitniekā".

Sākot lietot uzturā speciālu aminoskābju piena pulveri, varējām strauji piebremzēt ar nealerģisku pārtikas produktu meklējumiem. Tā rezultātā dažu dienu laikā bērna āda atguva normālu stāvokli un meita beidzot varēja mierīgi paēst un priecāties par dzīvi. Mēs pat nespējam iedomāties, kāda būtu Līvas un mūsu dzīve, ja liktenis mūs nebūtu savedis kopā ar Bērnu slimnīcas fonu un ja nebūtu bijuši ziedotāji, kas sniedz iespēju lietot šo piena maisījumu nu jau veselu gadu. Līva, pateicoties maisījumam, ir aktīva, gudra, veselīga meitene."

6000 eiro gadā bērniņa speciālajai pārtikai

"Pārtikas alerģijas ir arvien pieaugoša tendence mazo pacientu vidū, tāpēc kopš pagājušā gada Bērnu slimnīcas fonds atbalsta tās ģimenes, kuras šo pārtiku nevar sarūpēt pašu spēkiem. Viens medicīniskās pārtikas iepakojums maksā aptuveni 50 eiro, kas tiek izlietots vidēji trīs dienu laikā (10 bundžas mēnesī), gadā veidojot 6000 eiro. Bez ziedotāju atbalsta nebūtu iespējams bērniem nodrošināt palīdzību," uzsver Bērnu slimnīcas fonda vadītāja Liene Dambiņa.

2016. gadā Bērnu slimnīcas fonds specializēto pārtiku sarūpēja vairāk nekā 45 bērniem, bet šā gada janvārī speciālā pārtika bijusi nepieciešama jau 18 bērniem. 205 medicīniskās pārtikas bundžu iegādei tika iztērēti 10 072,55 eiro. Bērniem speciālo pārtiku ir nozīmējis ārstējošais ārsts, jo bērna veselības uzlabošana un attīstība bez šīs pārtikas nav iespējama.

Lielākā daļa pacientu, kuriem tiek nozīmēta speciālā pārtika, ir līdz gada vecumam, kad piena maisījums ir vienīgais uzturs. Jaunākajiem pacientiem, kuriem tika sniegta palīdzība - Artim un Robertam, ir tikai četri mēneši, un šī pārtika visdrīzāk būs nepieciešama vēl ilgāku laika posmu. Speciālās pārtikas lietošanas ilgumu nosaka ārstējošais ārsts, kurš seko līdzi bērna veselības stāvoklim. Kamēr bērns atrodas slimnīcā, valsts nodrošina visu nepieciešamo neatkarīgi no diagnozes, taču, tiklīdz bērns tiek izrakstīts no slimnīcas, medicīniskās pārtikas izdevumu slogs gulstas uz vecākiem, skaidro Dambiņa.