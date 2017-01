Par plusiem un mīnusiem saistībā ar režīma ievērošanu vai neievērošanu Jaunā gada naktī "Letidor" stāsta bērnu aprūpes speciālisti.

Laimīgie stundas neskaita: par un pret nakts jautrībai

Pieņemot lēmumu par to, vai ir vērts bērnam ļaut negulēt Jaunā gada naktī, pacenties ne pārāk ticēt viņa vārdiem (ja mazais jau runā) – ka bērns būs možs un jautrosies. Četrus līdz sešus gadus veci bērni Jaunā gada sagaidīšanu iedomājas kā kaut ko spilgtu, – kā rāda reklāmas rullīšos vai tematiskās multfilmās. Tādēļ pastāv varbūtība, ka mazulis būs sarūgtināts par to, kā tas parasti notiek realitātē. Jo, redz, multfilmās neparāda, ka katru reizi, kad tiek izšautas petardes, daudzām, pie daudzdzīvokļu mājas novietotām, automašīnām iedarbojas signalizācija. Un noklusē par to, ka aiz loga kliedz "Urrā! ne tikai jautri zaķīši un vāverītes, bet arī diezgan iedzēruši cilvēki.

Sarūgtinātais bērns, kuru turklāt nomoka nogurums, kļūst vēl vairāk kaprīzāks nekā parasti, un uzbudinājuma dēļ nolikt gulēt viņu būs vēl daudz grūtāk.

Protams, katrs bērns ir citādāks, taču bioloģiskie likumi, kas attiecas uz visiem mazajiem cilvēciņiem, praktiski ar 100 procentu varbūtību garantē, ka bērnam jau pēc pulksten 23 iestāsies paaugstināta uzbudinātība. Pirms ļaut bērnam gaidīt Jauno gadu, padomā par sevi, bērnu un citiem viesiem, cik ļoti tas patiešām ir nepieciešams.

Argumenti 'par' režīmu

Ja bērns ir pieradis aizmigt, tuvojoties pulksten 23, nav nepieciešams viņa gulētiešanu "pavilkt" līdz pusnaktij – šī viena stunda bērnam var kļūt ļoti mokoša.

Ja nenoliksi bērnu gulēt savlaicīgi, tad esi gatavs, ka palaidīsi garām pusi no svētku tostiem un apsveikumiem no draugiem pa tālruni.

Ja tev gadījumā parādīsies vainas sajūta par to, ka tu "liedz bērnam svētkus", gaiņā to prom. Līdz piecu gadu vecumam bērnam ir visai grūti novērtēt svētku sajūtu. Tas tikai tā pieaugušajiem – ar katru Jaunā gada sagaidīšanu parādās arī konkrētas cerības un plāni, bet bērniem viss ir vienkāršāk.

Argumenti 'par' svētkiem

Ja bērns parasti iet gulēt ap pulksten 21, bet pēc tam mēdz pamosties nakts vidū, tad pilnīgi mierīgi var piedāvāt viņam piesēst pie svētku galda tieši tad, kad viņš ir pamodies.

Jūs sajutīsieties kā vienota ģimene un varēsiet pirmo reizi Jaunā gada naktī nofotografēties pilnā sastāvā.