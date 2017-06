Meklē viesģimenes skolēniem no Taizemes, Itālijas, Vācijas, Hondurasas un Honkongas

Jau augustā Latvijā ieradīsies viesskolēni no dažādām pasaules valstīm, lai uzsāktu skolas gaitas kādā no Latvijas skolām un pavadītu šeit 2017./2018. mācību gadu, iepazītu Latvijas kultūru, valodu un tradīcijas. Ģimenēm Latvijā ir iespēja kļūt par viesģimeni kādam no ārvalstu skolēniem, tādā veidā daloties ar savu pieredzi un tradīcijām. Viesģimenes tiek meklētas jauniešiem no Taizemes, Itālijas, Vācijas, Hondurasas un Honkongas.

Kļūšana par viesģimeni ir ieguvums ikvienam ģimenes loceklim. Viesskolēniem ļoti patīk uzņemties starpkultūru vēstnieku lomu, iepazīstinot savus viesvecākus, jaunos brāļus un māsas ar pārstāvētās valsts paražām, tradīcijām un valsts svētkiem, kas sniedz plašas zināšanas kā ģimenes jaunākajām atvasēm, tā vecākiem. Viesskolēni Latvijā ierodas ar bezpeļņas organizācijas "AFS Latvija" Starpkultūru programmas" starpniecību. Mācību apmaiņas programmas mērķis ir adaptēties jaunā vidē, iepazīt jaunu kultūru un tradīcijas, apgūt latviešu valodu. Lai to īstenotu, viesskolēni dzīvo viesģimenēs un mācās vietējās skolās. Vairāku gadu pieredze pasaulē liecina, ka vairums viesģimeņu ar uzņemtajiem viesskolēniem vēl pēc programmas beigām uztur ciešas un draudzīgas attiecības un viesojās cits pie cita. Viesmamma Ruta Aukšpole no Neretas, kura šogad ģimenē uzņēma divas viesskolnieces, norāda, ka līdz ar meiteņu ienākšanu ģimenē mājās bija parādījušies dzidri bērnu smiekli, kas bijusi kā zīme, ka viss ir kārtībā. Pēc gada, ko Ruta ikdienā pavadījusi kopā ar viesskolniecēm, viņa atzīst, ka šajā laikā iemācījusies labāk saprasties ar mūsdienu jauniešiem. Par labākajām atmiņām viņa sauc visu kopā pavadīto laiku, sarunas un prieku par to, ka meitenēm kaut kur ļoti veicas. Par viesģimeni var kļūt ikviena ģimene, kura ir atvērta starpkultūru pieredzei. Viesģimenes galvenais pienākums ir uztvert viesskolēnu nevis kā ārvalstu viesi, bet kā savas ģimenes locekli, nodrošināt skolēnu ar dzīvesvietu un ēšanu, kā arī censties adaptēt skolēnu savās ikdienas gaitās un ģimenes dzīvē. Tā ir iespēja parādīt Latviju, tās kultūru un tradīcijas, citiem pasaules iedzīvotājiem. Viesģimenes ieguvumi vecāku skatījumā: Uzlabojas attiecības ģimenē ar saviem bērniem;

Uzlabojas strīdu risināšanas māka, kas ļauj labāk iepazīt sevi;

Uzlabojas prasme komunicēt ar dažāda vecuma bērniem;

Tiek praktizētas svešvalodu zināšanas;

Sniegta iespēja saviem bērniem iepazīst citu kultūru un paplašināt redzesloku, atrodoties savās mājās. Bērnu skatījumā: Iegūti jauni draugi;

Izveidoti kontakti ar cilvēkiem dažādās pasaules valstīs;

Iespēja iemācīties darīt ko jaunu;

Rodas priekšstats par citu kultūru un svešzemju skolēnu dzīvesveidu;

Kopā ar viesskolēnu ģimene vairāk laiku pavada kopā, dodas atpūsties dažādos atpūtas un izklaides braucienos pa Latviju;

Iespēja nostiprināt angļu valodas zināšanas, kā arī apgūt citu svešvalodu. No ģimenes skatījuma: Iespēja izdarīt labu darbu kādam bērnam, ļaujot justies kā mājās un palīdzot iepazīt svešu valsti;

Ģimenes locekļi vairāk laika pavada kopā;

Kopā ar viesskolēnu atklātas jaunas vietas Latvijā, labāk izprasta latviešu kultūra;

Iespēja paskatīties uz sevi no malas, uzzinot daudz jaunu arī par savu ģimeni. Vairāk informāciju par viesskolēniem iespējams atrast šeit, kurā vari arī aizpildīt pieteikuma anketu, lai kļūtu par viesģimeni.