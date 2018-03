Motormuzejā notiks bezmaksas ceļu satiksmes drošības apmācības un velosipēda vadītāja eksāmeni

Pavasara brīvlaikā Rīgas Motormuzejs bērniem piedāvā iespēju piedalīties izglītojošās un izklaidējošās aktivitātēs. Skolēnu pavasara brīvlaikā, 12., 13., 15. un 16. martā, Motormuzejā tiks organizētas speciālas aktivitātes un nodarbības bērniem visas dienas garumā. Savukārt trešdien, 14.martā, līdz ar pavasara velo sezonas sākumu, muzejā notiks bezmaksas ceļu satiksmes drošības apmācības un velosipēda vadītāja eksāmeni.

Jaunajiem velosipēdistiem no 10 gadu vecuma – bezmaksas apmācība un eksāmens

Trešdien, 14.martā, jaunajiem velosipēdistiem būs iespēja nokārtot velosipēda vadītāja teorētisko eksāmenu un saņemt velosipēda vadītāja apliecību. Pirms eksāmena dalībniekiem būs iespēja piedalīties kopsavilkuma nodarbībā par būtiskākajiem ceļu satiksmes noteikumiem, kas jāzina ikvienam velosipēda vadītājam.

Gatavojoties eksāmenam, tiek lūgts izmantot pieejamo informāciju mājaslapās "Berniem.csdd.lv" un "Csnt.csdd.lv", lai patstāvīgi apgūtu ceļu satiksmes noteikumus.

Uz eksāmenu obligāti jāņem līdzi personas apliecinošs dokuments (pase, ID karte, dzimšanas apliecība). Personām, kuras eksāmenu kārto atkārtoti, pie reģistrēšanās Rīgas Motormuzeja kasē jāveic atkārtota eksāmena nodevas nomaksa 1,08 eiro un uz eksāmenu jāierodas ar maksājuma kvīti.

Velo apmācības un eksāmena norises laiks:

14.martā

No pulksten 10.30 līdz 12 (ierašanās 10.15)

No pulksten 13 līdz 14.30 (ierašanās 12.45)

No pulksten 15.30 līdz 17 (ierašanās 15.15)

Velo apmācības un eksāmena norises formāts:

Trīs grupas, katrā grupā līdz 15 dalībniekiem. Eksāmens un apmācības paredzētas ikvienam –pieaugušajiem, jauniešiem un bērniem vecumā no 10 gadiem. Velo apmācība un eksāmens ir bez maksas. Pieteikšanās obligāta, zvanot uz info tālruni 67025856.

Aktivitāšu programma bērniem visas dienas garumā

Savukārt muzeja piedāvātajās nodarbībās būs iespēja iejusties zinātnieku ādā, veicot dažādus eksperimentus, piedalīties automodelisma sacensībās miniatūrajā Biķernieku rallijkrosa trasē, izzināt muzeja ekspozīciju kopā ar profesionālu muzeja gidu un noslēgumā pašiem izgatavot nelielu dāvaniņu. Nodarbību dalībniekiem sadarbībā ar muzeja kafejnīcu ir izveidots arī pavasarīgs launaga piedāvājums.

Nodarbību norises laiks:

12., 13., 15., 16. martā – no pulksten 12 (ierašanās un reģistrēšanās no pulksten 11.45) līdz 17.

Nodarbību norises formāts:

Divas grupas, katrā grupā līdz 15 dalībniekiem. Pirmajā grupā būs bērni no septiņu gadu vecuma, bet otrajā – bērni no 10 gadu vecuma. Šīs nodarbības gan ir maksas – 10 eiro no personas (cenā iekļautas visas aktivitātes, ieejas biļetes muzejā, ekskursija, launags kafejnīcā).