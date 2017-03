Rīgas Motormuzeja vadītājs Aivars Aksenoks prezentācijas pasākumā uzsvēra: "Lai radītu izpratni, ir jārada interese, tāpēc, veidojot šīs tehniskās nodarbības, īpaši domājām par praktisku darbošanos un eksperimentēšanu."

Prezentācijas pasākumā darbnīcā "Edisona eksperiments" bērniem bija iespēja iejusties pasaulslavenā izgudrotāja Tomasa Alvas Edisona lomā un atkārtot elektriskās spuldzītes eksperimentu, kā arī noskaidrot, kāpēc elektrību var ražot citroni un āboli.

Ar īstu azartu un interesi bērni piedalījās "Vēja ģeneratoru darbnīcā", kur bērni izgatavoja paši savus vēja ģeneratora spārnus un piedalījās komandu sacensībās. Bērniem bija iespēja izgatavot arī pašiem savu atlecošo bumbiņu un uzzināt par elektromotoru darbības principiem. Radošo darbnīcu prezentācijas pasākumā piedalījās un praktiskajos eksperimentos līdzdarbojās Ādažu vidusskolas 6. līdz 7. klases skolēni.

Tehniski radošās nodarbības muzejā tiek organizētas pēc iepriekšēja pieteikuma. Katra nodarbība sastāv no teorētiskās daļas un praktiska eksperimenta. Nodarbības piemērotas bērniem no septiņu gadu vecuma, elektromotoru nodarbība un Edisona eksperiments – bērniem no 14 gadu vecuma. Nodarbības paredzētas grupām līdz 20 cilvēkiem.