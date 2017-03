Viena no spilgtākajām tradicionālās kultūras zīmēm Latvijā ir Latgales keramika. Arī mūsdienās podniecības tradīcijas novadā vēl pārmanto tiešā veidā – dēls no tēva, māceklis no meistara.

Nodarbībā mazie un lielie varēs atklāt māla skaistumu un skatīt vaigā vienu no praktizējošiem meistariem – Preiļu keramiķi Raivo Andersonu. Viņa vadītajā māla veidošanas darbnīcā bērni varēs izpaust savu radošumu un veidošanas talantu, stāsta muzeja pārstāve Astrīda Burbicka.

Meistars stāstīs par vietējā māla raksturu, rādīs Latgales bērnu rotaļlietas no sendienām, kad populāri bija dažādi māla putniņi, pīlītes, svilpītes. Iespējams, visaizraujošākais būs brīdis, kad Raivo Andersons izpaudīs svilpaunieka darināšanas pamatprincipus un mazie nodarbības apmeklētāji varēs mācīties darināt skanīgo "Preiļu svilpaunieku".

Maksa par līdzdalību pasākumā – ģimenes biļete četri eiro, neatkarīgi no ģimenes locekļu skaita.

Latvijas Nacionālais vēstures muzejs reizi mēnesī rīko nodarbības ģimenēm ar bērniem ciklā "Muzejs ģimenei", aicinot laiku pavadīt kultūrvēsturiskā vidē un izzinot kultūras vērtības.