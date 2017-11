Nabassaite – tiešā un pārnestā nozīmē – visciešākā saikne starp bērnu un māti

Gan jau kaut reizi dzīvē ir nācies dzirdēt izteicienu par nabassaites pārraušanu starp bērnu un māti dažādos vecumposmos. Patiesībā šim izteicienam ir visai loģisks izskaidrojums. Kas un kāpēc, par to, no kā veidota nabassaite un kādas ir tās funkcijas, kā kopt nabiņu pēc mazuļa nākšanas pasaulē, to portālam "Cālis" stāsta Jūrmalas slimnīcas Dzemdību nodaļas vecākā vecmāte Jana Brosko.

Nabassaite sastāv galvenokārt no irdenajiem saistaudiem, tajā ir viena vēna un divas artērijas. Tās aptuvenais garums ir 50 cm un diametrs 1-1,5 cm, bet nabassaite tikpat labi var būt arī 30-75 cm gara un atšķirties arī diametrāli. Nabassaites funkcijas – galvenā nabassaites funkcija ir skābekļa un barības vielu piegāde mazulim, kas principā ir vienīgais piegādes ceļš – cita nav. Un ogļskābās gāzes, urīnvielas un citu mazulim vairs nevajadzīgu vielu aiztransportēšanas ceļš prom atpakaļ mammai, skaidro vecmāte. Nabassaiti var redzēt US (ultrasonogrāfiski ) ap 7. grūtniecības nedēļu. Tā attīstās uzreiz kopā ar mazulīti – tiklīdz ir mazuļa aizmetnītis dzemdē. Naba izspiežas uz āru, jo mammas vēdera taisnie muskuļi, mazulim augot, tiek atbīdīti viens no otra un nabas gredzens pabīdās uz āru, jo to muskuļi vairs nenotur savā vietā. Nabassaiti pēc dzemdībām pārgriež, kad tā beidz pulsēt, pēc medicīniskajiem datiem tās ir 3-5 minūtes, tas pats notiek arī ķeizargrieziena operācijas laikā, bet, ja operācijas laikā ir pastiprināta asiņošana no dzemdes, tad reizēm to nevar nodrošināt, lai jauno māmiņu nenovestu līdz lielam asins zudumam, kuru, iespējams, vēlāk vajadzēs kompensēt ar asins pārliešanu. Par jaundzimušā nabiņas kopšanu Nabas kopšana – dzemdību zālē pēc mazuļa piedzimšanas nabassaites palieka tiek apstrādāta un noklemmēta. Pirmajās mazuļa dzīves dienās svarīgi nabu ar klemmīti turēt ārpus autiņbiksītēm, lai tā nesutinātos, tai ir jāžūst. Katru rītu, kamēr mamma ar jaundzimušo ir nodaļā, nabiņa tiek apskatīta un apstrādāta. Kad nabas atlieka ar savu knaģīti ir gatava atvadīties no sava īpašnieka – tā nokrīt un ''nabas kabatiņa'' ir gatava jaunam etapam – tālākam dzīšanas procesam – pilnīgai sadzīšanai. Pilnībā tā sadzīst aptuveni divu nedēļu laikā. Mājās ''nabas kabatiņa'' ir jākopj katru rītu. Foto: RIA Novosti/Scanpix ''Kabatiņa'' ir jātīra droši, nebaidoties – mazulim tas nesāp. Arī pēc katras vakara peldes būtu vēlams nabiņu atkal sapucēt, iesaka vecmāte. Nabiņu nedrīkst baidīties kopt, tās kopšana ir ļoti svarīga, jo nekopta nabiņa ir ļoti laba barotne mikrobiem un vārti infekcijai uz mazuļa ķermeni. Šīm infekcijām ir tieksme ģeniralizēties un tām var būt ļoti nopietnas sekas. Nabiņa – citam smukāka, citam mazāk smuka. Kāpēc? Tas, kāda naba veidojas, nebūt nav atkarīgs no nabas nogriešanas vai noklemmēšanas dzemdību zālē – tas ir maldīgs uzskats! Ļoti bieži vecāki maldīgi domā, ka ''nabiņas smukums'' ir atkarīgs no nabassaites nogriešanas un noklemmēšanas dzemdību zālē – vecāki prasa: "Uztaisiet mums smuku nabiņu!", bet tas tā nav! ''Nabiņas smukums'' ir atkarīgs no tā, kur atrodas nabassaites savienojuma vieta ar bērna ādu. Ādu nedrīkst traumēt. Kādam bērniņam šis nabas stumbrs ir 3 mm, kādam pat 1 cm, no tā tad ir arī atkarīgs ''nabiņas smukums'', stāsta Brosko. Vaļīgs nabas gredzens pieaugušajiem ir patoloģija – tā ir nabas gredzena trūce, tas prasa operatīvu terapiju. Bērniem gan ir individuāla pieeja. Nabassaite – kad to emocionāli pārraut Nabassaiti pēc mazuļa piedzimšanas pārgriež tikai fiziski, bet emocionālā saite jau paliek vēl ilgi. Līdz zināmam vecumam tai ir jābūt ciešai, bet, bērnam augot, tā paliek vājāka, jo bērns paliek patstāvīgs un iet savu dzīves gājumu – kļūst par savas dzīves noteicēju. Bet diemžēl reizēm šī emocionālā saite ir slimīgi cieša – mamma vai bērns vai abi nav gatavi atdalīties viens no otra, nav gatavi palaist viens otru vaļā. 30 gadi un nabassaite tā ir metafora par pārlieku ciešu sakni/piesaisti mātei un viņa pieaugušajam bērnam. Pēc dzimšanas bērniņam ir cieša saistība ar māti, bet pamazām attīstoties, viņš spēj iepazīt pasauli un tās pētīšanā attālinās no mammas. Joprojām viņam ir vajadzīgs mātes atbalsts un palīdzība. Augot un veidojoties, bērns attīstās un kļūst neatkarīgs, saglabājot siltas jūtas un labas attiecības. Nobriedušas personības spēj uzņemties atbildību un ir patstāvīgi, pieņemot lēmumus. Cilvēks ir brīvs, spēj radoši strādāt, augt un mīlēt, tā daudziem zināmo izteicienu komentē Brosko.