Necienīga attieksme, ierocis vecāku strīdos un vardarbības upuris – lielākie riska faktori bērnu drošībai

1. jūnijā atzīmējam Starptautisko bērnu tiesību aizsardzības dienu. To, kā allaž, ar jestriem pasākumiem daudzviet Latvijā svin līdz ar skolēnu vasaras brīvlaika sākšanos, taču portāls "Cālis" šajā dienā vēlas kaut nedaudziem likt aizdomāties par šo datumu plašākā izpratnē. Kā tulkot jēdzienu – bērnu tiesību aizsardzība? No kā tad mūsdienās bērni jāsargā, ja tik daudziem šķiet, ka nav bezrūpīgāka un laimīgāka dzīves posma par bērnību? Un vēl jau daudzie pārmetumi, ka mūsdienu bērni zinot tikai savas tiesības, bet ne pienākumus...

Vaicājām jomas speciālistiem, kādi riski bērnu drošībai šajā laikmetā ir visaktuālākie. Kādam varbūt šķitīs, ka bērni visvairāk jāsargā no visa veida apdraudējumiem uz ielas, no plašajām un dziļajām interneta dzīlēm, taču lielākā daļa ekspertu runā par ko citu, proti, ka bērni visvairāk cieš no mīlestības trūkuma ģimenē. Bērns netiek uztverts ar cieņu, viņš tiek izmantots kā ierocis vecāku savstarpējos strīdos, bieži ir vardarbības upuris, tāpat joprojām tik daudz bērnu dzīvo bērnunamos, un tie nav kaut kādi mistiski bērni, bet mūsu, tā ir Latvijas nākotne.

Tiesībsarga viedoklis – bērna vislielākais risks ir tikt izmantotam par ieroci vecāku savstarpējā strīdā

"Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā, atbildot uz jautājumu, kādi šodien bērniem ir vislielākie riski, no tiesībsarga prakses varu teikt, ka bērnam vislielākais risks ir tikt izmantotam par ieroci vecāku savstarpējā strīdā. Vecāki ir vissvarīgākie un galvenie cilvēki bērna dzīvē. Bērnam, lai pilnvērtīgi spētu augt un attīstīties, vajadzīgi abi vecāki, kas ciena viens otru, un ģimene. Vecākiem jāiegulda vislielākais darbs un jāuzņemas atbildība par sava bērna attīstību, rīcību, vajadzību nodrošināšanu. Tomēr vissvarīgākais, kas bērniem nepieciešams, ir vecāku mīlestība, uzmanība un veltītais laiks. Mūsdienu apstākļos to vecākiem nodrošināt ir vissarežģītāk," uzsver tiesībsargs Juris Jansons.

Viņš arī norāda – tāpat kā dot vislabāko, arī visvairāk ļaunuma bērniem var nodarīt vistuvākie cilvēki. "Ar to nākas saskarties katru dienu. Arvien straujāk pieaug to vecāku skaits, kas, šķirot laulību vai pārtraucot kopdzīvi, nespēj to izdarīt cieņpilni un savos strīdos manipulē ar bērnu, viņa jūtām. Kāpēc vecāki, kuri mīlestībā radījuši savu bērnu un vislabāk zina, kas bērnam vajadzīgs, iesaista neskaitāmas iestādes strīdu risināšanā, uzticot tām sava bērna turpmāko likteni? Katrs, cenšoties sāpināt otru vecāku, nepamana izmaiņas bērna uzvedībā, pārdzīvojumus, sāpes, ko izraisa vecāku strīdi. Bērns uz to reaģē, kā prot. Visbiežāk ar izmaiņām uzvedībā. Šāda situācija apdraud bērna turpmāko attīstību.

Ja visi vecāki būtu atbildīgi, rūpētos un mīlētu savus bērnus – vai viņi nonāktu bērnunamos? Kāpēc katram bērnam nav radinieku, kas spēj palīdzēt un atbalstīt brīdī, kad vecākiem nav izdevies parūpēties par viņu?

Bērna audzināšana ir liels un atbildīgs abu vecāku darbs. Mūsdienu dzīves steidzīgais ritms un vecāku aizņemtība bieži veido dziļu plaisu attiecībās starp bērnu un vecāku, jo vecāks nereti savā ikdienā pat neatrod laiku, lai uzklausītu bērnu par viņa dienas pārdzīvojumiem un aprunātos par to. No vienas puses, tas ir kā apburtais loks – vecāki strādā, lai nodrošinātu bērnam maksimāli labus apstākļus, taču laika "dzīvu" attiecību veidošanai tikpat kā nav, jo darbs dzen darbu. Tā rezultātā daudzas lietas, kas saistītas ar audzināšanu un disciplinēšanu, paliek novārtā. Grūti iedomāties vecāku, kurš nevēlētos, lai viņa bērns iegūtu labu izglītību un gūtu panākumus dzīvē, lai viņš būtu uzmanīgs pret citiem un kļūtu par cilvēku, kuram piemīt cieņa pret morālām vērtībām un atbildības sajūta. Vairāki pētījumi liecina, ka bērniem, kuriem ir pietiekoši liela vecāku uzmanība un sadarbība ar viņiem, ir vieglāk mācīties, attīstīties un augt, jo viņi jūtas saprasti, mīlēti un pasargāti. Tas savukārt nāk par labu, bērnam pieaugot, – viņš spēs pienācīgi parūpēties par saviem bērniem," uzskata tiesībsargs.

"Bērnu aizsardzības dienā vecākiem novēlu vairāk mīlestības, uzmanības un laika saviem bērniem un cieņu vienam pret otru!"