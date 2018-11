'Negribēju izraisīt žēluma sajūtu' – kā fotogrāfe Anna Džibuti savos darbos maina realitāti

"Pilnīgi noteikti negribējām, lai fotogrāfijas raisītu žēluma sajūtu," stāstot par izstādi "Senas pasakas mūsdienu izpildījumā", uzsver fotogrāfe Anna Džibuti. Izstādē, kas 5. novembrī atklāta Rīgā, ir 12 fotogrāfijas, kurās redzami "īpašie bērni". Katram no viņiem šī bija unikāla iespēja nonākt pasaku pasaulē.

Projekta ideja nākusi no labdarības fonda "Ticība. Cerība. Mīlestība". Anna ne mirkli neesot šaubījusies par to, ka tas jāatbalsta.

Tā kā jau sākotnēji bija izdomāts, ka fotografēsies bērni ar veselības problēmām (piemēram, ar Dauna sindromu, autismu, ģenētiskām saslimšanām), tad dalībnieku listi veidoja fonds. Dažādu apstākļu dēļ dalībnieku sastāvs procesā mainījās, tomēr nu fotosesijas aizvadītas un ikviens interesents var aplūkot rezultātus – 12 attēlus, kas veltīti 12 gada mēnešiem.

Viņi veido labsirdīgāku pasauli un mūs

Foto: Anna Dzibuti

"Arī īpašie bērni tic pasakām. Arī viņi sapņo. Arī viņi ir ļoti talantīgi. Un arī viņi mums ir ļoti vajadzīgi. Jo šie bērni veido pasauli labsirdīgāku, māca mūs mīlēt, just līdzi tiem, kuri nokļuvuši nelaimē," teikts oficālajā informācijā par izstādi, kas no 5. novembra līdz 26. novembrim apskatāma modes un izklaides centrā "Rīga Plaza".

Kā notika fotografēšanās

Sarunā ar "DELFI Woman" Anna Džibuti atklāj, ka šī bijusi grūtākā fotografēšana viņas karjerā: "Projekts sākās 2018. gada februārī, un jau pēc pirmās fotosesijas es sapratu, ka jāmaina pieeja. Pirmajā reizē es izvēlējos sižetu, apģērbu un noteicu vietu. Jā, viss notika, tomēr strādājot es sapratu, ka nevis vecākiem un bērniem ir jāpielāgojas man, bet man jāpielāgojas viņiem. Turpmāk noskaidroju, kāda ir konkrētās ģimenes dienas kārtība un ņēmu vērā viņu dzīvesvietas atrašanos."

Bija jāpielāgojas arī laika apstākļiem. "Februārī, kad projekts tikko tikai sākās, plānojām startēt ar salatēva fotografēšanu. Taču fotosesijas dalībnieks saslima, nācās pārcelt. Galu galā pārlikām uz rudeni, domājot, ka būs auksts un varbūt pat uzsnigs. Bet te sniega vietā plus 20 grādu siltums. Kamēr visi priecājās par jauko laiku, mums salatēvs bija jāfotografē zaļā zālītē," stāsta Anna.

Foto: Anna Dzibuti

Lai viss iecerētais izdotos, milzu ieguldījumu deva, protams, arī īpašo bērnu vecāki. No vienas puses – viņiem ir tik daudz rūpju, ka ne līdz fotosesijām, bet no otras – daudziem tā bija iespēja izrauties no ikdienas rutīnas un gūt jaunus iespaidus.

"Uz pirmo tikšanos atbrauca ļoti nogurusi mamma. Bija redzams, ka viņa jau sen nav atpūtusies un nav dzīvojusi sev. Pēc fotografēšanās viņa sacīja, ka arī pati gribētu piedalīties. Izveidojām baikeres tēlu, kas parāda viņas spēku un drosmi," atceras Anna un rāda bildēšanas rezultātu. Skaties uz to un aptver, kā radoša pieeja var mainīt realitāti un pilnībā pārstartēt visu.

Nepaejiet garām, ja kādam nepieciešama palīdzība



Līdztekus darbam Anna daudz laika velta savai ģimenei – kopā ar dzīvesbiedru audzina trīs bērnus. "Bērni – tā ir laime. Mēs šo frāzi atkārtojam visu laiku. Var sacīt, ka tā ir mūsu ģimenes mantra."

Labdarības fonda projekts ir iespēja dot savu ieguldījumu īpašo bērnu un viņu vecāku atbalstam. "Kad bērns slimo, briesmīgākais ir tas, ja nevari viņam palīdzēt, atliek vienīgi atbalstīt. Es ļoti vēlos strādāt projektos, lai atbalstītu tos, kam nepieciešama palīdzība. Nesavtība ir ļoti svarīga. Ne vienmēr runa ir par finansiālu palīdzību. Jābūt labsirdīgākam pret apkārtējiem un nedrīkst paiet garām, ja kādam nepieciešama palīdzība. Mūsdienās, ja kaut kas notiek, cilvēki vispirms ķeras pie telefona, filmē, fotografē, sūta to draugiem un publicē soctīklos. Tā vietā, lai palīdzētu."

Anna uzsver, ka projekta rāmjos ļoti centusies, lai viņas darbs neizsauktu žēluma sajūtu. "Tas nav tas, uz ko mēs tiecāmies. Gluži pretēji – gribēju parādīt, ka šie bērni var iekļauties sabiedrībā, piedalīties ikdienas dzīvē. Viena dalībniece ir meitenīte, kas pārvietojas tikai ratiņkrēslā. Lai ratiņi nebūtu redzami fotogrāfijā, mamma līda zem plašķa, turēja meitiņas plecus, bet es ātri fotografēju. Rezultātā sanāca saulaina princese."

Foto: Anna Dzibuti

Labdarības fonds ar Annu sadarbojies arī agrāk, kad viņa gleznoja, nevis fotografēja. Pāreja no otas pie fotoaparāta notikusi apmēram pirms gada, kad dzima ideja fotografēt stāstus. Viss sākās ar fotosesiju Annas Kareņinas tēlā.