Neierastāks 1. septembris – pasākumu izlase ģimenēm ar bērniem

1. septembris jeb Zinību diena ir notikums visai ģimenei. Šogad šajā dienā uz skolu nav jādodas, tādēļ vērts pasākt kaut ko jauku. Kā gadu iesāksi, tā arī pabeigsi, tā mēdz sacīt! Portāls "Cālis" sadarbībā ar platformu "Kurp.es" iesaka apmeklēt izklaidējošus, radošus un izglītojošus pasākumus kopā ar visu ģimeni, lai jaunais mācību gads iesāktos ar svētku sajūtu.

Pasākumu izlase sestdien, 1. septembrī

Ejam uz tirgu? Āgenskalna tirgū no pulksten 7.30

Āgenskalna tirgus ierosina 1. septembri svinēt kopā – “apmeklēt jauno ģitāristu koncertus, iesaistīties darbnīcās, vērot deju priekšnesumus, gardi paēst, nopirkt kaut ko garšīgu savam skolēnam un vienkārši parunāties. Un ir taču ražas laiks – tirgū smaržos ne tikai puķes, selerijas, baziliks, gailenes, baravikas, bet arī svaigi ceptas kūkas un maizīte, kūpinājumi un citi gardumi.”

Burtu tirgus Kalnciema kvartālā no pulksten 10 līdz 16

Lai sagatavotos zinību dienai, Kalnciema kvartālā 1. septembrī notiks Burtu tirgus. Tajā būs atrodams viss nepieciešamais, lai sagatavotos ne tikai skolas gaitām, bet arī iepriecinātu sevi ar interesantu grāmatu, košu plānotāju vai lai atrastu oriģinālas dāvanas. Paralēli tirgus rosībai notiks vairākas aktivitātes ģimenēm ar bērniem. Savukārt Latvijas zemnieki un mājražotāji parūpēsies par visu nepieciešamo raitai domāšanai.

"Jauniešu diena 2018" Cēsu Pils parkā no pulksten 12 līdz pusnaktij

“Šogad Jauniešu dienā tevi priecēsim ar Latvijā zināmu mūziķu koncertiem, atpazīstamu personību iedvesmas stāstiem, aizraujošām aktivitātēm, kā arī atklāsim pavisam jaunas svētku zonas.”

Bērnu rīts – no pulksten 12 līdz 16, bet pasākuma vakara daļa norisināsies no pulksten 17.30 līdz pusnaktij.

Programmā: Karaliskais improvizācijas teātris, VIŅA, Agnese Rakovska, Franco Franco, Roy Rogers, Jānis Sildniks un daudz kas cits.

"Ezīšfests 2018 – Kronis vasarai!" Tallinas ielas pagalmā no pulksten 17

"Jau 1. septembrī no pulksten 17 līdz rīta gaiļiem pulcēsimies urbānajā Tallinas ielas kvartālā, kur uz trīs skatuvēm kāps mūziķi un mākslinieki ar saviem priekšnesumiem. Tāpat paralēli norisināsies dažādas radošas, izklaidējošas un sportiskas aktivitātes visa vakara un nakts garumā, kā arī konkursi, atrakcijas, spēles un ballīte.

Festivāla teritorijā norisināsies dažādas radošās darbnīcas. Būs arī konkursi, atrakcijas, kur pierādīt savu ķermeņa veiklību, “Ezīša kino” ar lieliskām īsfilmam, prāta spēles un citas izdarības, kurās varēs iesaistīties gan jaunieši, gan ģimenes ar bērniem, gan arī omītes un opīši".

"Lasīsim dzejiņas! Lasi skaļi #2" Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pulksten 15.30

“Lasīsim dzejiņas” mērķis ir plašai sabiedrībai, īpaši bērniem un viņu vecākiem, vecvecākiem, skolām un bērnudārziem laikā no 1. septembra līdz novembrim dot iespēju nolasīt skaļi dzejoli, to ierakstīt un saglabāt savu balsi vēsturei. Akcijai izvēlēta bērnu dzeja, kas tapusi pirms simts un vairāk gadiem, to autori ir gan labi zināmi un visās paaudzēs mīlēti, gan arī mazāk zināmi latviešu dzejnieki.

Foto: Shutterstock

1. septembris ar Pauku un Šmauku Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pulksten 16

Nosviniet 1. septembri kopā ar Pauku un Šmauku, Latvijas Nacionālo bibliotēku un Operetes teātri! Pasākuma pirmā daļa, kas sāksies pulksten 16, ir bez maksas. Tās laikā varēs doties bērnu ekspresī pa bibliotēku, atklāt bērnu dzejas kabīnīti, paciemoties virtuālajā video tūrē pa Getliņu poligonu un PET Baltijas pudeļu pārstrādes rūpnīcu, uzzināt kā top garda maizīte, salikt neparastas Latvijā tapušās puzzles, kā arī piedalīties citās jautrās aktivitātēs un rotaļās.

Pasākuma otrā daļā, kas sāksies pulksten 18, visi aicināti uz muzikāli izklaidējošu izrādi bērniem “Paukojam un Šmaukojam”. Pauka un Šmauka neparastie piedzīvojumi atkal un atkal apliecinās, ka dzīve ir pārsteigumu pilna un ka galvenā vērtība šajā dzīvē ir laba sirds. Pasākuma noslēgumā – lielā loterija!

Bērnu un jauniešu svētki pie Rīgas Kongresu nama no pulksten 13 līdz 17

Svētkos ikviens varēs uzzināt par ļoti dažādām brīvā laika pavadīšanas iespējām Rīgā un izvēlēties vislabāko un saistošāko interešu izglītības programmu. Rīgas Centrālās bibliotēkas teltī varēs piedalīties jautrajās ātrlasīšanas, mēles mežģu un burbuļu pūšanas sacensībās, risināt uzdevumus prāta spēlēs, izmēģināt Lasāmkrēslu un Klausāmkrēslu, dekorēt maisiņus bibliotēkas grāmatām un piedalīties citās interesantās aktivitātēs. Protams, skatāmas būs arī jaunākās, skaistākās un interesantākās grāmatas.

"DARA Vasaras Dārzs #2" LU Botāniskajā dārzā no pulksten 13

Jau no 27. augusta Latvijas Universitātes Botāniskajā dārzā notiek radošās zinātniski pētnieciskās nodarbības "DARA Vasaras dārzs #2". Katrai dienai ir sava nodarbību tēma, apskatot kādu no piecām dārza laboratorijām – kokaugi, lakstaugi, botānika, bioloģija, tropi/subtropi. 1. septembrī no pulksten 13 svētku nodarbības laikā jaunie zinātnieki būs gidi saviem radiem un draugiem. Nodarbības paredzētas bērniem vecumā no trīs līdz deviņiem gadiem. Pieteikšanās, rakstot uz botanigais@gmail.com.